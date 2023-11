Ilary Blasi

Nel docufilm in arrivo il 24 novembre su Netflix la conduttrice si sbottona sul tradimento: «Non potevo credere che l’uomo che era stato accanto a me per 20 anni, cioè metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere».

Ilary Blasi si confessa a 360 gradi nel docufilm «Unica» in arrivo su Netflix il 24 novembre.

Una verità molto personale, quella annunciata dalla conduttrice nel trailer che anticipa la messa in onda, e che promette di raccontare tutti i retroscena del presunto tradimento messo a punto dall’ex marito, Francesco Totti.

«Ho sposato Francesco Totti per amore non per soldi. E l’ho sempre dimostrato mettendoci la faccia», racconta Ilary nel trailer, dove spiega anche il primo incontro con il calciatore.

«Mia sorella mi chiama dicendomi che aveva conosciuto Francesco e che voleva conoscermi. Avevo 19 anni e lui era già Francesco Totti».

La lieta novella, però, finisce in dramma. «A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto inizio a notare un marito diverso. Da lì… un disastro», continua la Blasi.

«Non potevo credere che l’uomo che era stato accanto a me per 20 anni, cioè metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere», aggiunge scoppiando in lacrime di fronte alla telecamera.

Covermedia