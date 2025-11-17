Ilary Blasi sarebbe pronta a sposare Bastian Muller già a giugno?

Dopo l'udienza di divorzio da Francesco Totti fissata a marzo, Ilary Blasi sembra prepararsi a un nuovo matrimonio: la conduttrice sarebbe pronta a sposare Bastian Müller.

Covermedia Covermedia

Mentre il divorzio da Francesco Totti approda in aula il 21 marzo 2026, Ilary Blasi avrebbe già scelto il mese delle nuove nozze con Bastian Muller: giugno 2026.

La notizia, diffusa da più fonti, colloca il matrimonio nella prima settimana del mese e lo definisce un rito civile in una località non romana. Al vaglio ci sarebbero sia la Germania, Paese d’origine dell’imprenditore, sia una destinazione italiana ad alto tasso romantico come la Costiera Amalfitana.

La relazione tra i due dura ormai da circa tre anni e procede in modo stabile e riservato. Secondo «DiLei», la conduttrice indossa da settimane una fedina in oro Cartier, acquistata insieme al compagno e interpretata da molti come un simbolico preludio alle nozze.

Il fronte giudiziario con l'ex marito è invece vicino alla conclusione. Dopo anni di contese iniziate nel 2022 e scandite da ricorsi, udienze e stime patrimoniali, la definizione dell’accordo appare più vicina.

«La Gazzetta dello Sport» ricorda che l’appuntamento primaverile potrebbe rappresentare il passaggio decisivo per chiudere definitivamente il capitolo della storica coppia.

Sul piano professionale, Blasi continua a muoversi nella galassia Mediaset, tra progetti televisivi in preparazione e attività promozionali legate al suo libro «Che stupida. La mia verità».

Resta inoltre il suo impegno prioritario come madre: Cristian, Chanel e Isabel la accompagnano in questo periodo di cambiamenti, che la conduttrice descrive come una fase di nuova costruzione personale.