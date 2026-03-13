Ilary Blasi

La conduttrice Ilary Blasi rilancia il vincitore di Sanremo mentre intorno al suo trionfo continua il dibattito mediatico.

Covermedia Covermedia

La conduttrice romana sceglie di rilanciare il cantante napoletano in un momento molto personale della sua vita.

In un'intervista al settimanale «Chi», Ilary Blasi parla apertamente dei progetti con il compagno Bastian Müller e racconta un dettaglio inatteso: il nome che vorrebbe sul palco del suo eventuale matrimonio.

Il riferimento nasce da una promessa rimasta in sospeso. Il cantante avrebbe dovuto esibirsi alla festa per i diciotto anni di Chanel Totti, ma l'occasione non si concretizzò.

«Sal Da Vinci doveva venire ai 18 anni di Chanel, poi non è successo», spiega Blasi, ricordando anche un incontro successivo. «A Battiti Live gliel'ho ricordato e lui mi ha detto: "La prossima volta che mi chiami vengo"», racconta nell'intervista pubblicata dal settimanale.

Da qui l'idea di recuperare quell'invito proprio nel giorno delle nozze. «Se mi sposo lo voglio al matrimonio», confida la presentatrice, parlando con ironia anche della possibilità di «dividere» il cantante con Selvaggia Lucarelli qualora entrambe dovessero sposarsi nello stesso periodo.

Una scelta non inosservata

La scelta non passa inosservata perché arriva mentre la vittoria di «Per sempre sì» all'ultimo Festival di Sanremo continua ad alimentare discussioni e commenti sui social e nei programmi televisivi.

In questo clima, il nome del cantante entra inaspettatamente anche nei progetti personali della conduttrice.

Intanto Ilary è pronta a tornare anche in televisione: la nuova edizione del «Grande Fratello Vip» debutterà martedì 17 marzo 2026 in prima serata su Canale 5, con streaming su Mediaset Infinity, dove accanto alla conduttrice ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.