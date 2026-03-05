  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

TV Ilary Blasi riapre il «Grande Fratello Vip» e con lei arriva Selvaggia Lucarelli

Covermedia

5.3.2026 - 11:00

Ilary Blasi
Ilary Blasi

Dal 17 marzo su Canale 5 arriva la nuova edizione del «Grande Fratello Vip», condotto da Ilary Blasi, con l'inedita coppia di opinioniste in studio formata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Covermedia

05.03.2026, 11:00

05.03.2026, 11:10

Ilary Blasi riapre la porta rossa. Il nuovo promo diffuso da Mediaset anticipa il ritorno del reality e il rientro di una conduttrice legata al format fin dalla prima stagione vip.

Nel video promozionale, la presentatrice riceve una telefonata improvvisa, esce di casa e si ritrova catapultata nel confessionale, un espediente visivo che richiama il simbolo più riconoscibile della trasmissione e ne annuncia il rilancio in prima serata su Canale 5 a partire dal 17 marzo.

Il progetto punta su un’edizione più compatta e su un racconto maggiormente centrato sulle dinamiche tra i concorrenti. In studio, accanto alla padrona di casa, il commento sarà affidato a due profili molto diversi.

Da una parte, la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici, già presenza stabile nelle ultime stagioni del format; dall’altra, Selvaggia Lucarelli, firma del commento televisivo e digitale, nota per interventi diretti e spesso divisivi.

La sua presenza rappresenta una scelta inattesa per un reality di intrattenimento puro: negli ultimi anni, la giurata di Ballando con le stelle si è distinta soprattutto per l’analisi critica del linguaggio televisivo e dei fenomeni sociali che orbitano intorno ai programmi più popolari.

Primavera 2026. Ilary Blasi torna al «Grande Fratello»: ecco cosa cambia

Primavera 2026Ilary Blasi torna al «Grande Fratello»: ecco cosa cambia

«Ho imparato ad essere autoritaria»

Per la conduttrice romana, si tratta invece di un ritorno a un territorio familiare. Tra il 2016 e il 2018, guidò le prime tre stagioni Vip del programma, prima del passaggio di conduzione ad Alfonso Signorini.

Ripensando a quell’esperienza, raccontata al settimanale «Chi», spiegò come la diretta le avesse imposto un cambio di registro: «Ho imparato ad essere autoritaria... così ho tirato fuori la mia stronzaggine».

Il cast dei concorrenti resta per ora riservato e dovrebbe essere annunciato nelle settimane immediatamente precedenti alla prima puntata.

La combinazione tra conduzione collaudata e un’opinionista dal profilo più polemico lascia però intuire l’impostazione della stagione: un reality che prova a rilanciare il racconto della casa, puntando anche sul confronto acceso in studio, già dalla diretta inaugurale del 17 marzo.

Ecco perché. Dopo 30 anni, Alfonso Signorini fa un passo indietro: «Lascio la direzione di Chi»

Ecco perchéDopo 30 anni, Alfonso Signorini fa un passo indietro: «Lascio la direzione di Chi»

I più letti

Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono
Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita con un jet privato
Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»
Migliaia di viaggiatori bloccati nel Golfo, i più ricchi fuggono con voli charter
L'allenatore di Wendy Holdener passa dalla parte di Marco Odermatt

Altre notizie

Sempre più emarginato. Re Carlo trascorre un weekend a Sandringham, ma snobba completamente il fratello Andrea

Sempre più emarginatoRe Carlo trascorre un weekend a Sandringham, ma snobba completamente il fratello Andrea

Lutto. Addio ad Annabel Schofield, supermodella e volto di «Dallas»

LuttoAddio ad Annabel Schofield, supermodella e volto di «Dallas»

L'intervista. Billy Porter racconta la grave infezione di settembre: «Sono stato morto per tre giorni»

L'intervistaBilly Porter racconta la grave infezione di settembre: «Sono stato morto per tre giorni»