TVIlary Blasi riapre il «Grande Fratello Vip» e con lei arriva Selvaggia Lucarelli
Covermedia
5.3.2026 - 11:00
Dal 17 marzo su Canale 5 arriva la nuova edizione del «Grande Fratello Vip», condotto da Ilary Blasi, con l'inedita coppia di opinioniste in studio formata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Ilary Blasi riapre la porta rossa. Il nuovo promo diffuso da Mediaset anticipa il ritorno del reality e il rientro di una conduttrice legata al format fin dalla prima stagione vip.
Nel video promozionale, la presentatrice riceve una telefonata improvvisa, esce di casa e si ritrova catapultata nel confessionale, un espediente visivo che richiama il simbolo più riconoscibile della trasmissione e ne annuncia il rilancio in prima serata su Canale 5 a partire dal 17 marzo.
Il progetto punta su un’edizione più compatta e su un racconto maggiormente centrato sulle dinamiche tra i concorrenti. In studio, accanto alla padrona di casa, il commento sarà affidato a due profili molto diversi.
Da una parte, la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici, già presenza stabile nelle ultime stagioni del format; dall’altra, Selvaggia Lucarelli, firma del commento televisivo e digitale, nota per interventi diretti e spesso divisivi.
La sua presenza rappresenta una scelta inattesa per un reality di intrattenimento puro: negli ultimi anni, la giurata di Ballando con le stelle si è distinta soprattutto per l’analisi critica del linguaggio televisivo e dei fenomeni sociali che orbitano intorno ai programmi più popolari.
Per la conduttrice romana, si tratta invece di un ritorno a un territorio familiare. Tra il 2016 e il 2018, guidò le prime tre stagioni Vip del programma, prima del passaggio di conduzione ad Alfonso Signorini.
Ripensando a quell’esperienza, raccontata al settimanale «Chi», spiegò come la diretta le avesse imposto un cambio di registro: «Ho imparato ad essere autoritaria... così ho tirato fuori la mia stronzaggine».
Il cast dei concorrenti resta per ora riservato e dovrebbe essere annunciato nelle settimane immediatamente precedenti alla prima puntata.
La combinazione tra conduzione collaudata e un’opinionista dal profilo più polemico lascia però intuire l’impostazione della stagione: un reality che prova a rilanciare il racconto della casa, puntando anche sul confronto acceso in studio, già dalla diretta inaugurale del 17 marzo.