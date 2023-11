Ilary Blasi

Colpo di scena da parte della bionda conduttrice, che ha finalmente deciso di rompere il silenzio sulla chiacchierata fine del suo matrimonio.

Netflix ha annunciato a sorpresa sui propri canali social l’uscita di «Unica», docufilm che racconta la storia di Ilary Blasi e del divorzio da Francesco Totti.

Per quasi due anni l’ex Letterina di Passaparola è rimasta in silenzio: ora ha deciso di parlare sulla popolare piattaforma streaming. Del progetto, girato tra la primavera e l’estate scorsa, erano a conoscenza pochissime persone: i familiari più stretti, la sua manager, Alessia Solidani (hair stylist di fiducia e migliore amica) e il nuovo compagno Bastian Muller.

Il trailer diffuso da Netflix contiene l'annuncio della presentatrice: «A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia per raccontarvi un po' di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono o sono agitata. Non sono per niente ansiosa, però qui si parla di me».

Il titolo «Unica» si riferisce alla scritta «6 Unica» che Francesco Totti ha mostrato sulla maglia dopo un gol contro la Lazio nel 2002.

L’inizio di una delle storie d’amore più seguite nello showbiz italiano. Nelle brevi immagini della docuserie sulla Blasi si vedono pertanto lo Stadio Olimpico e la Basilica di Ara Coeli, dove Ilary e Totti si sono sposati nel 2005.

«Unica» sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 24 novembre.

Covermedia