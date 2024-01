Ilary Blasi CDG

Dopo il docufilm targato Netflix, la conduttrice fa il bis con il libro edito da Mondadori, disponibile dal prossimo 30 gennaio, dove racconta la fine della relazione con Francesco Totti.

Ilary Blasi rilancia con il libro «Che Stupida. La Mia Verità»: un romanzo autobiografico nel quale la conduttrice racconta luci e ombre della sua relazione con Francesco Totti.

Dal corteggiamento serrato, ai tradimenti più subdoli, che hanno lasciato l’ex Letterina sgomenta.

«Sono stati dodici mesi orribili, ma anche intensi, in cui ho scoperto me stessa, le mie risorse. Sono sopravvissuta ma non solo: sono ancora in piedi», spiega la Blasi come riporta l’Ansa.

In uscita il 30 gennaio per Mondadori e preordinabile dal 9 gennaio in tutte le librerie e store online, il libro toccherà tutti i dettagli della rottura con l’ex campione di calcio.

«Avevo l'impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì. «Che stupida» è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso», anticipa Ilary che nel libro riassume così la disfatta amorosa.

«Ai primi di novembre mi addormentai tra le braccia di Francesco, la mattina dopo mi svegliai con uno che gli assomigliava molto, ma non era lui. Schivo, distante, assente, in cerca di pretesti per uscire: una cena con gli amici, una partita a carte o a calcetto, il padel».

