Ilary Blasi

Lontana dalla tv, l'ex moglie di Francesco Totti torna a studiare.

Covermedia Covermedia

Ilary Blasi si è iscritta all'Università all'età di 43 anni. La conduttrice si formerà in Scienze forensi (Criminologia) in un istituto milanese. È lei stessa ad annunciare di aver passato il test durante la presentazione del suo nuovo documentario su Netflix.

«Non so quando avverrà la laurea – ha detto alle agenzie -, io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poi sono la prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo».

A seguirla e aiutarla, ha detto la Blasi, l'amica e presentatrice Federica Sciarelli di Chi l'ha visto. «Lei è la numero uno – ha ribadito Ilary – La seguo sempre ma non so se riuscirei a rimanere lucida come lei. Io mi faccio prendere un po' dal matto, quindi potrei dire in dirette cose che non vanno bene».

«Con questa cosa dell'università mi so' rovinata, ora tutti a chiedermi «Quando ti laurei», oddio le aspettative», ha chiosato Ilary.

Ha rifiutato le conduzioni de La Talpa e de L'Isola dei Famosi

La presentatrice ha inoltre confermato in un'intervista al settimanale Chi di aver rifiutato le conduzioni de La Talpa e de L'Isola dei Famosi su Canale 5.

«È difficile spiegare, ti devi entusiasmare ai progetti. Se capisci che il tuo posto non è quello, non devi prenderlo per forza. Sono più i «no» che dico e ogni volta mi prendo il rischio, vado a istinto. Anche quando finì Passaparola, non ho mai accettato programmi sportivi, era scontato. Ho scelto di non farlo. Poi in tv non recito una parte. A tanti non piaccio ma Ilary è uno stile di vita».