Ilary Blasi

L'ex moglie di Francesco Totti è rientrata a Roma dopo le vacanze estive in giro per l'Europa.

Covermedia

Ilary Blasi è tornata a casa e subito è corsa a fare la spesa al supermercato.

Sui social posta lo scontrino – lunghissimo – della sua spesa. Tra cibo e prodotti per il corpo, Ilary ci scherza su: «Si vede che sono tornata?», mettendo anche una emoji a forma di smile.

La Blasi ha speso ben 600 euro. La sua mossa social attira però diverse critiche: «La raffinatezza non è mai stata il suo forte», scrive qualcuno. E qualcun altro commenta senza mezzi termini: «Che cafonata».

Quella della presentatrice è una spesa sana ed equilibrata. Nel carrello di Ilary c'è un po' di tutto: non possono mancare gli yogurt magri e il kefir per una colazione sana e soddisfacente, e marmellata di fragole light, senza zuccheri aggiunti. Crackers e pane proteico e molti latticini. Più pesce che carne in frigo: calamari, orata e salmone.

Nel carrello anche diversi snack, tra olive e prosciutto. Grossa parte della spesa è poi dedicata ai prodotti per il bagno e per la bellezza e la cura del corpo, dai rasoi ai bagnoschiuma fino agli assorbenti.

Intanto nei giorni scorsi Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, ha compiuto 36 anni e per l'occasione ha ricevuto una dolce lettera da Isabel, la terzogenita dell'ex calciatore e di Ilary Blasi.

«Tanti auguri! Noemi ti voglio tanto bene, ma ti voglio dire una cosa importante! – ha scritto la bambina di 8 anni – Ti ricordi tutti i nostri viaggi in crociera oppure Los Angeles? Sono stati molto belli, vero?».

La Bocchi ha condiviso il toccante gesto su Instagram usando come sottofondo «Senza parole», popolare hit di Vasco Rossi. Isabel ha instaurato un ottimo rapporto con Noemi ma anche con Bastian Muller, il compagno di Ilary Blasi.

