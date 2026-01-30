  1. Clienti privati
Primavera 2026 Ilary Blasi torna al «Grande Fratello»: ecco cosa cambia

30.1.2026 - 13:00

Mediaset lavora all'edizione primaverile 2026.

Ilary Blasi torna in prima serata e il «Grande Fratello» si prepara a riaprire le porte nella primavera 2026. L’operazione segna un tentativo preciso: rimettere ordine in uno dei titoli più riconoscibili del palinsesto Mediaset, dopo stagioni caratterizzate da sperimentazioni e da una crescente polarizzazione del pubblico.

Secondo quanto riportato da Leggo e confermato da più fonti televisive, la nuova edizione dovrebbe partire tra marzo e aprile su Canale 5, con un’impostazione pensata per riportare il racconto su binari più leggibili e meno estremi. L’orientamento sarebbe quello di recuperare il tono che ha reso il format un fenomeno popolare, ridimensionando l’eccesso di conflitto e restituendo centralità alla narrazione quotidiana della convivenza.

Una direzione che appare coerente con quanto la stessa Blasi aveva dichiarato in una precedente intervista a «TV Sorrisi e Canzoni»: «I reality funzionano solo se restano uno specchio del pubblico, senza forzature». Parole che oggi assumono il valore di una vera e propria traccia editoriale.

A rafforzare l’ipotesi di un cambio di passo è arrivata anche una comunicazione ufficiale del gruppo Mediaset, che in una nota ha parlato della volontà di «valorizzare i grandi format storici attraverso una rilettura editoriale coerente con il pubblico attuale», confermando il lavoro in corso sul futuro del reality.

Il profilo scelto porta con sé un’esperienza costruita tra prime serate di grande richiamo e intrattenimento popolare, da «Grande Fratello Vip» a «L'Isola dei Famosi», passando per eventi musicali come «Battiti Live»: contesti che hanno richiesto controllo del diretto e capacità di tenere insieme registri diversi.

Guardando all’agenda 2026, oltre all’eventuale impegno con il «Grande Fratello», sono previsti progetti legati all’intrattenimento musicale estivo e nuove produzioni per la prima serata Mediaset, attualmente in fase avanzata di sviluppo.

