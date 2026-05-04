  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A «Verissimo» Ilenia Pastorelli rivela: «In amore mi piacciono i brutti... poi diventano cattivi»

Covermedia

4.5.2026 - 16:30

Ilenia Pastorelli
Ilenia Pastorelli

La vincitrice del David di Donatello si racconta tra relazioni difficili, consapevolezza e ritorno al cinema.

Covermedia

04.05.2026, 16:30

04.05.2026, 16:34

«Sono molto affascinata da uomini brutti. Quando diventavano anche cattivi, li lasciavo»: Ilenia Pastorelli sintetizza così, con la sua ironia diretta, il proprio rapporto con l'amore durante l'intervista a «Verissimo», andata in onda il 2 maggio 2026.

La battuta, diventata subito titolo, è solo il punto di partenza. «In amore sono proprio sfortunata», ammette la Pastorelli, raccontando un percorso più complesso, segnato da schemi relazionali ricorrenti e da una difficoltà oggi riconosciuta nel creare connessioni autentiche.

«Mi corteggiano, ma non riesco a connettermi... la chimica arriva fino a un certo punto», spiega.

Rivelata al «Grande Fratello» e premiata con il David di Donatello per «Lo chiamavano Jeeg Robot», l'attrice parla apertamente di un lavoro su sé stessa, avviato anche attraverso la terapia, per comprendere dinamiche che l'hanno portata a relazioni inizialmente attrattive ma poi disfunzionali. Un percorso di consapevolezza che si intreccia con una fase di cambiamento personale.

Il racconto si inserisce in un momento professionale significativo: la Pastorelli torna al cinema con «L'amore sta bene su tutto», in uscita il 6 maggio 2026, titolo che richiama proprio il tema al centro dell'intervista.

Nei prossimi giorni l'attrice sarà impegnata nella promozione del film, tra interviste e partecipazioni televisive legate all'uscita in sala, accompagnando il lancio della commedia che segna il suo ritorno sul grande schermo.

I più letti

Ecco 10 nuovi lavori destinati a diventare essenziali in futuro
Un raro spettacolo naturale si è verificato nel Lago di Garda, ecco di cosa si tratta
Tre morti su una crociera: ecco cos'è l'hantavirus e quanto è pericoloso per l'uomo
Ecco come la regina ha negato la tiara a Meghan dopo le richieste assillanti di Harry
L'esercito svizzero spende oltre 3 milioni all'anno per i cavalli: ma a cosa servono davvero?

Altre notizie

Non solo amicizia. Franceska Nuredini dedica un dolce scatto a Elodie per i suoi 36 anni

Non solo amiciziaFranceska Nuredini dedica un dolce scatto a Elodie per i suoi 36 anni

Non solo musica. Annullati i concerti di Kanye West in Europa, salvo in Albania, il primo ministro Edi Rama spiega perché

Non solo musicaAnnullati i concerti di Kanye West in Europa, salvo in Albania, il primo ministro Edi Rama spiega perché

Italia. Scoppia il caso pensioni, Stefania Sandrelli: «Danno e beffa per noi attori»

ItaliaScoppia il caso pensioni, Stefania Sandrelli: «Danno e beffa per noi attori»