Ilenia Pastorelli

La vincitrice del David di Donatello si racconta tra relazioni difficili, consapevolezza e ritorno al cinema.

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«Sono molto affascinata da uomini brutti. Quando diventavano anche cattivi, li lasciavo»: Ilenia Pastorelli sintetizza così, con la sua ironia diretta, il proprio rapporto con l'amore durante l'intervista a «Verissimo», andata in onda il 2 maggio 2026.

La battuta, diventata subito titolo, è solo il punto di partenza. «In amore sono proprio sfortunata», ammette la Pastorelli, raccontando un percorso più complesso, segnato da schemi relazionali ricorrenti e da una difficoltà oggi riconosciuta nel creare connessioni autentiche.

«Mi corteggiano, ma non riesco a connettermi... la chimica arriva fino a un certo punto», spiega.

Rivelata al «Grande Fratello» e premiata con il David di Donatello per «Lo chiamavano Jeeg Robot», l'attrice parla apertamente di un lavoro su sé stessa, avviato anche attraverso la terapia, per comprendere dinamiche che l'hanno portata a relazioni inizialmente attrattive ma poi disfunzionali. Un percorso di consapevolezza che si intreccia con una fase di cambiamento personale.

Il racconto si inserisce in un momento professionale significativo: la Pastorelli torna al cinema con «L'amore sta bene su tutto», in uscita il 6 maggio 2026, titolo che richiama proprio il tema al centro dell'intervista.

Nei prossimi giorni l'attrice sarà impegnata nella promozione del film, tra interviste e partecipazioni televisive legate all'uscita in sala, accompagnando il lancio della commedia che segna il suo ritorno sul grande schermo.