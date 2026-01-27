Ilenia Pastorelli

Tra stop, ripartenze e nuovi set.

Covermedia Covermedia

Ilenia Pastorelli racconta una fase inattesa. Un premio che cambia tutto, ma non come ci si aspetta. L'attrice romana torna a parlare del periodo successivo al David di Donatello e svela un retroscena che ribalta il racconto classico del successo.

«Dopo il David non facevo più provini», ha spiegato l'attrice, riferendosi alla fase seguita al riconoscimento ottenuto per «Lo chiamavano Jeeg Robot».

Un'affermazione che racconta uno stallo inatteso. Secondo quanto riportato da Leggo.it e confermato in interviste successive, dopo il premio le proposte sono cambiate di natura: meno casting, più ruoli assegnati per immagine o aspettativa, con il rischio di restare intrappolata in un'etichetta difficile da scardinare.

Una situazione che ha spinto la Pastorelli a rallentare e a selezionare con maggiore attenzione i progetti.

Negli ultimi mesi l'attrice è tornata stabilmente sul set. È attualmente impegnata nelle riprese di una nuova commedia italiana destinata alle sale e lavora in parallelo a un progetto seriale in fase avanzata di sviluppo, destinato alla piattaforma streaming. Fonti di settore parlano di un ruolo costruito su misura, lontano dagli stereotipi che avevano seguito il suo esordio cinematografico.

Accanto al lavoro sullo schermo, la Pastorelli continua a coltivare un rapporto diretto e ironico con il pubblico, mantenendo però una netta separazione dalla vita privata. Vive ancora a Roma e resta legata a un'idea di carriera non lineare, fatta di pause e ripartenze.