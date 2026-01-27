  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Ilenia Pastorelli e il dopo David di Donatello: «Non facevo più provini»

Covermedia

27.1.2026 - 16:30

Ilenia Pastorelli
Ilenia Pastorelli

Tra stop, ripartenze e nuovi set.

Covermedia

27.01.2026, 16:30

27.01.2026, 16:51

Ilenia Pastorelli racconta una fase inattesa. Un premio che cambia tutto, ma non come ci si aspetta. L'attrice romana torna a parlare del periodo successivo al David di Donatello e svela un retroscena che ribalta il racconto classico del successo.

«Dopo il David non facevo più provini», ha spiegato l'attrice, riferendosi alla fase seguita al riconoscimento ottenuto per «Lo chiamavano Jeeg Robot».

Un'affermazione che racconta uno stallo inatteso. Secondo quanto riportato da Leggo.it e confermato in interviste successive, dopo il premio le proposte sono cambiate di natura: meno casting, più ruoli assegnati per immagine o aspettativa, con il rischio di restare intrappolata in un'etichetta difficile da scardinare.

Una situazione che ha spinto la Pastorelli a rallentare e a selezionare con maggiore attenzione i progetti.

Negli ultimi mesi l'attrice è tornata stabilmente sul set. È attualmente impegnata nelle riprese di una nuova commedia italiana destinata alle sale e lavora in parallelo a un progetto seriale in fase avanzata di sviluppo, destinato alla piattaforma streaming. Fonti di settore parlano di un ruolo costruito su misura, lontano dagli stereotipi che avevano seguito il suo esordio cinematografico.

Accanto al lavoro sullo schermo, la Pastorelli continua a coltivare un rapporto diretto e ironico con il pubblico, mantenendo però una netta separazione dalla vita privata. Vive ancora a Roma e resta legata a un'idea di carriera non lineare, fatta di pause e ripartenze.

I più letti

Via Landry e Matte, Jussi Tapola è il nuovo allenatore dell'Ambrì
Trump salva Kristi Noem, Biden: «L'America non spara ai suoi cittadini»
Un futuro in politica per Enzo Iacchetti dopo la lite in TV? Ecco la sua risposta a blue News
Ecco chi è Greg Bovino, l'uomo a capo dei raid dell'ICE che s'è sporcato le mani per Trump
Arrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101

Altre notizie

Cinema. «À bras-le-corps» e «Bagger Drama» in testa alle nomination per i Quartz

Cinema«À bras-le-corps» e «Bagger Drama» in testa alle nomination per i Quartz

In uscita a fine gennaio. Charlotte Casiraghi pubblica il suo primo libro: «Sono spesso stata ridotta a privilegiata»

In uscita a fine gennaioCharlotte Casiraghi pubblica il suo primo libro: «Sono spesso stata ridotta a privilegiata»

Lutto. È morto il batterista Sly Dunbar, leggenda del reggae

LuttoÈ morto il batterista Sly Dunbar, leggenda del reggae