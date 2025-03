Imma Tataranni 5

La nuova stagione della serie con Vanessa Scalera è in fase di scrittura. Lo sceneggiatore Salvatore De Mola promette svolte inaspettate e difende la libertà della protagonista: «Non riduciamola a una donna in attesa dell'amore. È molto di più».

Covermedia Covermedia

«Sostituto Procuratore» si farà. La conferma arriva da Salvatore De Mola, sceneggiatore e ideatore della serie Rai, che ha annunciato l'inizio dei lavori di scrittura e gli incontri con la scrittrice Mariolina Venezia e con gli attori del cast.

«Abbiamo iniziato a scrivere e presto faremo i sopralluoghi a Matera con il regista Francesco Amato», ha dichiarato De Mola, che ha sottolineato come i luoghi delle riprese abbiano sempre ispirato nuove trame.

Non ci sono ancora date ufficiali per l'inizio delle riprese, ma l'obiettivo della produzione è ridurre i tempi rispetto alla stagione precedente: «Abbiamo girato la quarta stagione a fine agosto 2024 ed è andata in onda a febbraio 2025. È possibile che nel 2026 ci sia qualcosa», ha spiegato lo sceneggiatore.

De Mola ha anche chiarito la direzione narrativa della serie: «Continueremo a raccontare la libertà di una donna che non si accontenta delle scelte facili». Imma, interpretata da Vanessa Scalera, verrà posta nuovamente di fronte a sfide personali e professionali: «Il nostro lavoro è mettere il personaggio in difficoltà, farle fare cose che non avrebbe mai fatto. Questo è il senso della serie».

L'uscita di scena del personaggio di Calogiuri

Sulla possibilità che Imma resti single o che possa rientrare in scena Calogiuri, De Mola ha risposto: «Non voglio escludere nulla. Dal lavoro può emergere qualsiasi cosa». Esclude però un ritorno del triangolo con Pietro e Calogiuri: «No, assolutamente».

L'uscita di scena del personaggio di Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice, è stata una scelta difficile: «Abbiamo visto l'ultima puntata tutti insieme, eravamo in lacrime. Dire addio ad Alessio è stato doloroso, ma necessario per far evolvere la serie».

De Mola ha voluto replicare a chi ha criticato la chiusura della storia tra Imma e Calogiuri: «Mi ha ferito che si sia ridotta la portata della serie a quella relazione. Imma è molto di più. Nei romanzi, quel legame era appena accennato. Non è mai stato il fulcro della storia». E aggiunge: «Imma non è succube di Calogiuri né del marito Pietro. È una donna libera. Non incorniciamola in un destino obbligato».