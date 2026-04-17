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Caso Scalera «Imma Tataranni»: addio senza scontro? Lapice svela il retroscena

Covermedia

17.4.2026 - 11:00

Alessio Lapice
Alessio Lapice
Covermedia

Dalla Clerici una versione che smonta il caso Scalera: niente rotture, ma una chiusura voluta.

Covermedia

17.04.2026, 11:00

17.04.2026, 11:07

Non c'è stato nessuno strappo, né tensioni dietro le quinte.

A ridimensionare il «caso» attorno a «Imma Tataranni» è Alessio Lapice, ospite da Antonella Clerici a «È sempre mezzogiorno», dove ha spiegato che l'uscita di Vanessa Scalera nasce da una scelta precisa.

«È stata una decisione per il bene della storia, per Imma. Le cose hanno un inizio e una fine, ed è giusto così. Quando un racconto arriva al suo punto, bisogna avere il coraggio di fermarsi, senza allungare inutilmente».

Una linea già emersa nelle settimane precedenti: la stessa protagonista aveva parlato della necessità di chiudere il percorso, mentre lo sceneggiatore Salvatore De Mola ha confermato che una sesta stagione, al momento, non è prevista.

Già l’uscita del personaggio di Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice, aveva segnato un cambiamento importante nella strategia narrativa: al momento, infatti, «Imma Tataranni» resta ferma, senza nuovi episodi in sviluppo.

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