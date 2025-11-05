  1. Clienti privati
«Impossibile» I misteri d'Italia in un nuovo podcast Mediaset, condotto da Matteo Bortolotti

Covermedia

5.11.2025 - 11:00

Matteo Bortolotti
Matteo Bortolotti

Suspense, storia e leggende in otto episodi per riscoprire l’Italia che non ti aspetti.

Covermedia

05.11.2025, 11:00

05.11.2025, 11:28

Con «Impossibile», Mediaset porta in podcast la sua visione dell’Italia arcana e segreta. Il format prevede otto episodi, ciascuno dedicato a un luogo carico di mistero e storia, mescolando documentazione rigorosa e spirito narrativo.

La conduzione è affidata a Matteo Bortolotti, scrittore e autore televisivo, che guida l’ascoltatore con tono avvincente ed esplorativo.

A impreziosire il progetto, l’intervento del fact-checker Michelangelo Coltelli (fondatore di BUTAC), che offre uno sguardo critico nel racconto del mito: dalla leggenda di «Azzurrina» al castello della spada di Chiusdino.

Il format riprende la tensione e l’atmosfera dei grandi programmi sul mistero – con un taglio digitale – proponendo un viaggio sonoro tra simbologie, luoghi poco battuti e testimonianze dirette. La scelta di alternare interviste, voci locali e riflessioni storico-scientifiche rende «Impossibile» perfetto per un pubblico affamato di curiosità e profondità.

Podcast già disponibile sulle principali piattaforme di streaming

Il podcast è già disponibile su Mediaset Infinity e sulle principali piattaforme di audio streaming, con un episodio a settimana fino alla conclusione della stagione. La produzione prevede inoltre contenuti digitali extra che amplificano l’esperienza d’ascolto.

Mediaset conferma che, dopo la prima edizione, sono già in sviluppo nuove stagioni dedicate ad altre tematiche poco esplorate, ribadendo l’impegno a fare del mistero un genere stabile del proprio palinsesto digitale.

