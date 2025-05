Damiano David

Il frontman dei Måneskin racconta a Vanity Fair l'origine intima del suo primo album da solista, in uscita il 16 maggio: nato da una crisi personale, è diventato uno strumento di rinascita. Tra nuove sonorità pop, una relazione finita e l'amore ritrovato con Dove Cameron, Damiano si prepara a un tour mondiale e a una versione inedita di sé.

Covermedia Covermedia

Il 16 maggio uscirà «Funny Little Fears», il primo album da solista di Damiano David.

In un'intervista concessa a «Vanity Fair», il frontman dei Måneskin ha raccontato come questo progetto sia nato da una rottura sentimentale che lo ha profondamente segnato.

«È successo circa un anno e mezzo fa e ha rotto un meccanismo dentro di me», spiega. «Mi sono sentito perso, depotenziato, non sapevo chi ero. È come se questa persona mi avesse portato via la mia identità».

La fine di quella relazione, che definisce «segreta», ha segnato un momento di grande solitudine e smarrimento. «Ho dovuto riconnettermi con me stesso», confida.

Poi è arrivata una nuova relazione con l'attrice Dove Cameron, che lui descrive come centrale nel suo percorso emotivo: «Per me le relazioni, in particolare quella sentimentale, rappresentano il 90% della mia felicità. Lei è la persona che più mi aiuta».

Un lavoro interiore che si è tradotto in musica

Da quel punto di rottura è iniziato un lavoro interiore che si è tradotto in musica. «Funny Little Fears» è composto da 14 tracce in inglese e rappresenta per Damiano un viaggio personale di consapevolezza.

«È stato come una seduta di analisi. Le paure erano un blocco, mi isolavano. Questo album mi ha permesso di trasformarle in qualcosa di bello, di riderci sopra, non per sminuirle ma per alleggerirle».

Il disco segna un cambiamento anche stilistico: sonorità più morbide, decisamente pop, con influenze vintage anni Cinquanta ispirate agli Stati Uniti, dove Damiano vive parte dell'anno. I riff rock dei Måneskin restano alle spalle. «Non mi sono mai posto il problema», dice.

«Dopo due settimane di «X Factor» ero in prima serata vestito da drag. Le cose particolari non mi spaventano. Sono due lati autentici di me. Quello che abbiamo fatto con la band resterà per sempre».

Quale futuro per i Måneskin?

Alla domanda sul futuro dei Måneskin, Damiano non ha dubbi: «Quando torneremo, forse il nostro suono sarà cambiato grazie alle esperienze individuali. Ma apparterrà sempre a noi quattro. Questo disco, invece, è solo mio. Non ruba a nessuno».

Ammette che la scelta di camminare da solo non è stata semplice: «Mi sono chiesto se fossi capace senza la band. Ma oggi, a 26 anni, sento di essere cambiato e di aver trovato il mio potenziale completo. Quando tornerò con i Måneskin, sarò un artista migliore».

L'uscita dell'album sarà seguita da un World Tour 2025, che toccherà Europa, Nord e Sud America, Asia e Australia. In Italia sono previsti tre concerti, già sold out: il 7 ottobre all'Unipol Forum di Milano e l'11 e 12 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. «Un traguardo pazzesco», lo definisce.

Quanto all'Eurovision Song Contest, Damiano chiarisce che non sarà presente, smentendo le voci su una sua partecipazione come superospite: «Il 16 maggio voglio festeggiare l'uscita dell'album. Non potrò essere altrove».

Un giorno dedicato interamente a sé stesso e a questa nuova fase della sua carriera.