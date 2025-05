In arrivo la prima figlia per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ecco il nome scelto

Cecilia Rodriguez a Cannes nel 2023. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Dopo settimane di speculazioni, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno confermato l'arrivo della loro prima figlia con un post su Instagram. L'annuncio segna un nuovo capitolo nella loro relazione. Ecco quale doppio nome avrà la nascitura.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, come riportano i media italiani, tra cui «Vanity Fair», hanno annunciato che diventeranno genitori per la prima volta.

La notizia è stata condivisa dalla futura mamma sui social media, rivelando che la coppia aspetta una bambina che si chiamerà Clara Isabel.

In un post su Instagram, Cecilia ha espresso la sua gioia: «Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto, ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere».

«Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi... La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere... a presto piccola Clara Isabel».

L'annuncio della gravidanza arriva dopo settimane di speculazioni sui social media e segna un nuovo capitolo nella storia d'amore della coppia, che ha avuto inizio nel 2017 durante la loro partecipazione al «Grande Fratello Vip».

La figlia arriva dopo una separazione

Dopo il reality, la loro relazione è proseguita, nonostante alcune difficoltà.

Cecilia aveva infatti rivelato in un'intervista a «Verissimo» di aver attraversato un periodo complicato, durante il quale la coppia si era temporaneamente separata: «Una volta ci siamo lasciati. Stavamo litigando troppo e abbiamo fatto un passo indietro. Servono anche i momenti no».

Nonostante le sfide, il legame tra Cecilia e Ignazio si è rafforzato, culminando con una proposta di matrimonio nel 2022 e le nozze celebrate nel giugno 2024 in Toscana.

La cerimonia ha visto la partecipazione della celebre sorella Belen Rodriguez come damigella d'onore e dei bambini della famiglia, rendendo il giorno ancora più speciale.

Ora, con l'arrivo della piccola Clara Isabel, la coppia si prepara ad affrontare una nuova fase della loro vita insieme.

Il redattore ha scritto parti di questo articolo con l'aiuto dell'AI.