Per i fan di Guerre Stellari, o Star Wars che dir si voglia, una nuova trilogia è in arrivo. Lucasfilm, ha appreso Deadline, ha trovato un accordo con Simon Kinberg per sviluppare tre nuovi film ispirati alle avventure spaziali create da George Lucas nel lontano 1977 in una galassia immaginaria governata «tanto tempo fa» dal tirannico Impero Galattico.

Dopo «L'ascesa di Skywalker» nel 2019 non sono più uscite avventure di Guerre Stellari per il grande schermo. sda

Kinberg, che ha al suo attivo da sceneggiatore e produttore la franchise X-Men, scriverà i tre copioni e produrrà i film assieme alla responsabile di Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Non è peraltro chiaro il soggetto della trilogia: Deadline ha ipotizzato un sequel in tre parti della Saga di Skywalker dopo che nel 2019 «Star Wars – L'Ascesa di Skywalker» con Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver e Oscar Isaac ne aveva concluso i primi nove capitoli.

Lucasfilm e Disney restano muti

Secondo Variety sarà invece una serie nuova di zecca, con personaggi ispirati in parte ai tre film che Lucasfilm ha annunciato l'anno scorso e che saranno diretti da James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy, quest'ultimo sulle avventure di Rey (la Ridley) che tenta di costruire un nuovo Ordine Jedi.

Lucasfilm e Disney non hanno commentato le nuove indiscrezioni.

I film di Guerre Stellari 47 anni fa rivoluzionarono il sistema globale dei blockbuster e introdussero al pubblico personaggi iconici come Lucas Skywalker (Mark Hamill), la principessa Leia (Carrie Fisher), Han Solo (Harrison Ford), gli androidi R2-D-2 e C-3PO e il perfido Dart Fener (David Prowse con la voce baritonale di James Earl Jones).

Nessun film dal 2019

Nel 2019, ancor prima che L«'Ascesa di Skywalker» debuttasse nelle sale, la Disney aveva però voltato pagina con una serie di spin off in streaming come «Il Mandalorian» creato da Jon Favreau per la piattaforma Disney+.

Ambientata cinque anni dopo gli eventi del «Ritorno dello Jedi», la serie segue le avventure di un cacciatore di taglie mandaloriano solitario, noto come Din Djarin o semplicemente Mando, interpretato da Pedro Pascal in una galassia ancora in tumulto dopo la caduta dell'Impero Galattico.

Dal 2019 non erano però uscite avventure di Guerre Stellari pensate per il grande schermo.

«Guerre Stellari sono la mia religione»

Nuove puntate della Saga di Skywalker con registi come Patty Jenkins e Rian Johnson e con i creatori di «Trono di Spade» David Benioff e D.B. Weiss erano stati annunciati anni fa ma mai arrivati in produzione, così come un altro spin-off che aveva coinvolto il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige.

Eminenza grigia della franchise X Men, Kinberg ha collaborato alla produzione e allo sviluppo di contenuti legati a Star Wars, in particolare nella serie animata «Star Wars Rebels», di cui è stato produttore esecutivo.

«Guerre Stellari sono la mia religione», aveva detto l'anno scorso al sito Inverse: «Con Rebels ho potuto scrivere qualche versetto della Bibbia».

