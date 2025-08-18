Federico Cesari

Dal dolore privato alla memoria collettiva: la vita del poeta diventa cinema.

È in arrivo il romanzo famigliare «Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli», nuovo film di Giuseppe Piccioni.

Non è solo una biografia, ma il racconto intimo di una famiglia spezzata, capace però di generare una voce destinata a diventare universale.

Al centro c'è lo sguardo di Mariù, la sorella che custodisce ricordi e ferite: l'assassinio del padre, la povertà, l'impegno politico e il rapporto complesso con Carducci. È attraverso lei che la vicenda di Giovanni si trasforma in una trama poetica, fatta di frammenti, visioni e dolori che diventano memoria collettiva.

Federico Cesari interpreta Pascoli, accanto a Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone e Riccardo Scamarcio. Margherita Buy arricchisce un cast che alterna intensità e delicatezza.

La regia intreccia piani reali e surreali: un treno in partenza da Bologna, metafora del lutto e del passaggio verso l'eterno, accompagna lo spettatore tra apparizioni e sogni, evocando i versi del poeta.

Prodotto da Rai Fiction e MeMo Films, con sceneggiatura di Sandro Petraglia insieme a Lorenzo Bagnatori ed Eleonora Bordi, «Zvanì» sarà presentato il 31 agosto alla Mostra del Cinema di Venezia, poi al cinema dal 2 ottobre e infine su Rai 1.