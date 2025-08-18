  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Dal dolore privato alla memoria collettiva: esce «Zvanì», il romanzo di Giovanni Pascoli

Covermedia

18.8.2025 - 13:00

Federico Cesari
Federico Cesari

Dal dolore privato alla memoria collettiva: la vita del poeta diventa cinema.

Covermedia

18.08.2025, 13:00

18.08.2025, 13:06

È in arrivo il romanzo famigliare «Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli», nuovo film di Giuseppe Piccioni.

Non è solo una biografia, ma il racconto intimo di una famiglia spezzata, capace però di generare una voce destinata a diventare universale.

Al centro c'è lo sguardo di Mariù, la sorella che custodisce ricordi e ferite: l'assassinio del padre, la povertà, l'impegno politico e il rapporto complesso con Carducci. È attraverso lei che la vicenda di Giovanni si trasforma in una trama poetica, fatta di frammenti, visioni e dolori che diventano memoria collettiva.

Federico Cesari interpreta Pascoli, accanto a Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone e Riccardo Scamarcio. Margherita Buy arricchisce un cast che alterna intensità e delicatezza.

La regia intreccia piani reali e surreali: un treno in partenza da Bologna, metafora del lutto e del passaggio verso l'eterno, accompagna lo spettatore tra apparizioni e sogni, evocando i versi del poeta.

Prodotto da Rai Fiction e MeMo Films, con sceneggiatura di Sandro Petraglia insieme a Lorenzo Bagnatori ed Eleonora Bordi, «Zvanì» sarà presentato il 31 agosto alla Mostra del Cinema di Venezia, poi al cinema dal 2 ottobre e infine su Rai 1.

I più letti

In fuga da Tesla: i top manager lasciano l'azienda in massa
All'improvviso tutte le giocatrici in campo si buttano a terra. Il motivo? Guarda il video
10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche
L'annuncio shock di Fabio Concato: «Sospendo i live per curarmi da un tumore»
Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas: «Viviamo in quattro case diverse»

Altre notizie

Tra musica e speranza. L'annuncio shock di Fabio Concato: «Sospendo i live per curarmi da un tumore»

Tra musica e speranzaL'annuncio shock di Fabio Concato: «Sospendo i live per curarmi da un tumore»

Famiglia reale norvegese. Il figlio della principessa Mette-Marit è accusato di ben quattro stupri

Famiglia reale norvegeseIl figlio della principessa Mette-Marit è accusato di ben quattro stupri

Gossip. Sharon Stone finalmente conferma: «Sì, sono uscita con il rapper Nelly»

GossipSharon Stone finalmente conferma: «Sì, sono uscita con il rapper Nelly»