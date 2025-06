Zucchero Fornaciari in un'immagine d'archivio KEYSTONE

Zucchero e Russell Crowe hanno pubblicato il video di «Just Breathe», una reinterpretazione del brano dei Pearl Jam, diretto dall'attore stesso. Scopri di più su questa collaborazione unica.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Nel video ufficiale di «Just Breathe» si può apprezzare la collaborazione tra Zucchero Fornaciari e Russel Crowe.

Il duetto è incluso nell'album «Discover II», secondo album di cover di Zucchero.

A settembre l'artista emiliano si esibirà per otto volte all’Arena di Verona per celebrare il suo 70° compleanno.

A giugno inizierà il tour estivo «Overdose D’amore», con sei concerti in cinque stadi italiani, due saranno tenuti al Circo Massimo di Roma. Mostra di più

Il video ufficiale di «Just Breathe», una reinterpretazione del famoso brano dei Pearl Jam, è stato pubblicato giovedì 15 maggio.

Questo duetto vede la collaborazione tra Zucchero «Sugar» Fornaciari e Russell Crowe, che ha anche diretto il videoclip.

Nel video si alternano immagini di paesaggi naturali a momenti di intimità, creando un'atmosfera che oscilla tra luce e ombra. I due artisti, accompagnati dai loro cani, si muovono in un ambiente che evoca serenità e riflessione, trasformando la canzone in un dialogo profondo tra amici.

Collaborazione e amicizia con Crowe

Come riporta «Sky TG24», la collaborazione tra il cantautore e l'attore nato in Nuova Zelanda è nata durante il tour mondiale dell'italiano, in seguito a un incontro a Sydney, e si è sviluppata nel tempo.

Il duetto è incluso nella deluxe edition di «Discover II» (Emi / Universal Music Italia), il secondo album di cover di Zucchero, che presenta reinterpretazioni di alcuni dei brani più amati dall'artista.

Oltre a «Just Breathe», l'album include anche «Amor Che Muovi Il Sole», «Acquarello» e «Una Come Te», con collaborazioni di artisti come Paul Young, Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Salmo e altri.

Il ritorno sul palco di Zucchero

In parallelo alla promozione del nuovo singolo, l'artista emiliano si prepara a tornare sul palco con due eventi importanti. A settembre si esibirà all’Arena di Verona per celebrare il suo 70° compleanno con otto concerti tra il 16 e il 26 settembre.

Con oltre 600 mila spettatori e 54 concerti nella storica location, Zucchero detiene numerosi record nell’anfiteatro veronese, tra cui 22 serate in un solo anno e 14 concerti consecutivi.

A giugno, inizierà il tour estivo «Overdose D’amore», con sei concerti negli stadi italiani, tra cui due al Circo Massimo di Roma, per finire a Padova, allo stadio Euganeo.

L'amore per la musica di Russel Crowe

Russell Crowe, nato a Wellington il 7 aprile 1964, ha vinto due Golden Globe per «A Beautiful Mind» e la miniserie «The Loudest Voice – Sesso e potere», oltre a un Oscar come miglior attore protagonista per «Il gladiatore».

Non è la prima volta che il 61enne si diletta con la musica. Nel 2012 si era esibito in alcuni concerti suonando la chitarra acustica e cantando. Per il film dove interpreta il capitano Jack Aubrey in «Master & Commander» imparò i primi rudimenti di violino.

E nel giugno 2023, Crowe si è esibito in concerto con la sua band Indoor Garden Party proprio a Bologna, presso il Teatro Comunale Nouveau. Il concerto è stato un grande successo, registrando il tutto esaurito.

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'AI.