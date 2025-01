In attesa di conoscere chi presenterà l'Eurovision, ecco chi vestirà i conduttori

Il vallesano Kevin Germanier vestirà i presentatori dell'ESC di Basilea A «Germany's Next Topmodel» 2024, le modelle hanno indossato gli abiti di Kevin Germanier. Immagine: ProSieben/Sven Doornkaat Una modella indossa una creazione di Kevin Germanier alla mostra «Moda e Sport» al Museo Olimpico di Losanna nel dicembre 2024. Immagine: KEYSTONE Anche questo pezzo è di Germanier ed è stato presentato a Losanna. Immagine: KEYSTONE Dalla collezione primavera/estate 2024 di Germanier alla Settimana della moda di Parigi. Immagine: KEYSTONE Altri look di Germanier alla Settimana della moda di Parigi 2024. Immagine: KEYSTONE Il cantante svizzero Benjamin Bernheim ha indossato un abito di Germanier alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi estive di Parigi 2024. Immagine: KEYSTONE Il vallesano Kevin Germanier vestirà i presentatori dell'ESC di Basilea A «Germany's Next Topmodel» 2024, le modelle hanno indossato gli abiti di Kevin Germanier. Immagine: ProSieben/Sven Doornkaat Una modella indossa una creazione di Kevin Germanier alla mostra «Moda e Sport» al Museo Olimpico di Losanna nel dicembre 2024. Immagine: KEYSTONE Anche questo pezzo è di Germanier ed è stato presentato a Losanna. Immagine: KEYSTONE Dalla collezione primavera/estate 2024 di Germanier alla Settimana della moda di Parigi. Immagine: KEYSTONE Altri look di Germanier alla Settimana della moda di Parigi 2024. Immagine: KEYSTONE Il cantante svizzero Benjamin Bernheim ha indossato un abito di Germanier alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi estive di Parigi 2024. Immagine: KEYSTONE

La decisione su chi condurrà l'Eurovision Song Contest 2025, che andrà in scena a Basilea il 17 maggio, sarà svelata sola lunedì 20 gennaio. Ma una cosa è già certa: sarà lo stilista vallesano Kevin Germanier, che non è nuovo all'evento, a vestire i presentatori.

A vestire i conduttori sarà lo stilista vallesano Kevin Germanier, riconosciuto a livello internazionale per le sue creazioni di moda sostenibili e all'avanguardia.

L'ESC 2025 si terrà il 17 maggio nella St. Jakobshalle di Basilea. Mostra di più

Chi presenterà l'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea? Circolano diversi nomi. A dicembre, il redattore di blue News Bruno Bötschi aveva ipotizzato il trio composto da Michelle Hunziker, Hazel Brugger e Sven Epiney.

La redattrice di blue News Carlotta Henggeler, invece, vede Melanie Winiger, Jennifer Bosshard e Hazel Brugger come probabili conduttrici.

Non bisognerà attendere ancora molto per scoprirlo: gli organizzatori annunceranno infatti la loro decisione lunedì 20 gennaio.

Ma c'è una cosa che invece è già certa: sarà lo stilista vallesano Kevin Germanier a vestire i personaggi scelti per condurre l'ESC 2025 di Basilea. Lo ha annunciato la SRF venerdì sera.

Anche Lady Gaga e Beyoncé indossano Kevin Germanier

Si tratta di un nome noto nel mondo della moda. Il 33enne ha fatto il suo debutto alla Settimana della Moda di Parigi 2022 con le sue creazioni all'avanguardia e sostenibili.

Secondo la SRF, le creazioni di Germanier sono caratterizzate dall'uso creativo dell'upcycling, con cui trasforma tessuti in eccedenza e materiali inutilizzati in creazioni di moda affascinanti e colorate.

Oltre all'ESC, lo stilista vallesano è stato anche responsabile dei costumi per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi estive del 2024 a Parigi. Ma non solo: tra i suoi clienti figurano star come Beyoncé, Lady Gaga e Björk.

Ricordiamo che è la SRF a organizzare l'ESC quest'anno, in quanto l'edizione 2024 è stata vinta dal cantante svizzero Nemo. Stando agli ultimi dati, all'edizione parteciperanno 38 Paesi. La finale si svolgerà il 17 maggio nella St. Jakobshalle di Basilea.

Giurato di «Germany's Next Topmodel»

Nella dodicesima puntata di «Germany's Next Topmodel» 2024, le candidate hanno presentato le creazioni di Kevin Germanier.

Anche Heidi Klum, boss di «Germany's Next Topmodel», ha indossato uno dei modelli dello stilista svizzero durante il casting show: un tailleur pantalone nero bordato di paillettes e ornato da balze di piume di struzzo azzurre e nere.