In caso di divorzio da Jeff Bezos Lauren Sánchez riceverà «una miseria». Ecco quanto

L'accordo prematrimoniale tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, sposatisi a Venezia, prevede che in caso di divorzio la moglie riceva 50 milioni di euro, proteggendo il patrimonio del magnate.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Jeff Bezos ha protetto la sua immensa fortuna, stimata in 230 miliardi di dollari da Forbes, con un accordo prematrimoniale che garantisce a Lauren Sánchez una buona uscita di «soli »50 milioni di euro in caso di divorzio.

Il contratto, redatto dopo il costoso divorzio con Mackenzie Scott, impedisce qualsiasi rivendicazione sul patrimonio accumulato prima delle nozze.

Il sontuoso matrimonio a Venezia ha attirato l'attenzione tanto per gli ospiti VIP quanto per le clausole blindate, esempio di come i super-ricchi tutelino i propri beni. Mostra di più

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, celebrato a Venezia, ha attirato l'attenzione non solo per il lusso sfrenato, ma anche per l'accordo prematrimoniale che tutela l'immenso patrimonio del fondatore di Amazon.

Giova ricordare che Bezos è attualmente il terzo uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato in circa 230 miliardi di dollari, secondo Forbes.

Dopo il costoso divorzio dalla prima moglie Mackenzie Scott, che gli è costato tra i 35 e i 40 miliardi di dollari, Bezos ha deciso di proteggere la sua fortuna con un contratto a prova di bomba.

L'accordo, che secondo «Oggi» garantisce a Lauren Sánchez una buona uscita di 50 milioni di euro in caso di divorzio, è stato redatto con la massima attenzione dai legali.

Questo tipo di intese è comune negli Stati Uniti, specialmente per chi possiede grandi ricchezze, mentre in Italia non avrebbero validità legale.

Il contratto non si limita a una semplice separazione dei beni, ma prevede la totale intoccabilità del patrimonio accumulato da Bezos prima del matrimonio.

Altri accordi famosi

Tra gli accordi prematrimoniali più noti, quello tra Aristotele Onassis e Jackie Kennedy è rimasto nella storia, con Jackie che ricevette solo 26 milioni di dollari dopo la morte dell'armatore.

Anche i reali di Spagna, Felipe e Letizia Ortiz, hanno un accordo che prevede la perdita di titoli e beni per Letizia in caso di divorzio.

Altri accordi curiosi includono quello tra Justin Timberlake e Jessica Biel, che prevede una multa per infedeltà, e quello tra Nicole Kidman e Keith Urban, che permette all'attrice di divorziare senza conseguenze economiche se il marito non si tiene lontano da alcol e droga.

Un matrimonio sfarzoso

Il matrimonio di Bezos e Sánchez è stato un evento di lusso, con ospiti illustri come Rania di Giordania e Leonardo DiCaprio.

Ma l'attenzione è stata catturata anche dal contratto prematrimoniale, che rappresenta un esempio di come i ricchi e famosi proteggano le loro fortune.

Questo tipo di accordi, sebbene controversi, sono diventati una necessità per chi possiede grandi patrimoni.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.