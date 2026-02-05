  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Mio genero è...» Brooklyn Beckham in rotta con David e Victoria, interviene il suocero

CoverMedia

5.2.2026 - 11:43

Nelson Peltz ha elogiato il genero Brooklyn, figlio maggiore di David e Victoria Beckham, definendolo "meraviglioso" nel bel mezzo del conflitto tra il giovane e la sua famiglia.
Nelson Peltz ha elogiato il genero Brooklyn, figlio maggiore di David e Victoria Beckham, definendolo "meraviglioso" nel bel mezzo del conflitto tra il giovane e la sua famiglia.
Covermedia

Nelson Peltz ha avuto parole gentili per il genero Brooklyn Beckham, sposato con la figlia Nicola dal 2022. Intervenendo a un evento organizzato dal «Wall Street Journal», l'uomo d'affari ha detto di sperare che la coppia abbia un «matrimonio lungo e felice».

Covermedia

05.02.2026, 11:43

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Durante un evento del Wall Street Journal, Nelson Peltz ha risposto con ironia alle domande sulla pressione mediatica, evitando di entrare nel merito delle tensioni familiari.
  • Dopo il matrimonio tra Nicola Peltz e Brooklyn Beckham nel 2022, sono emerse voci di forti contrasti tra la coppia e David e Victoria Beckham.
  • Lo scorso mese Brooklyn Beckham ha rotto pubblicamente con i genitori, accusandoli di aver cercato di rovinare la sua relazione e rivendicando una nuova serenità lontano dalla famiglia.
Mostra di più

Durante l'evento «Wall Street Journal» Invest Live del 3 febbraio, la giornalista Lauren Thomas ha chiesto al miliardario 83enne Nelson Peltz come si sentisse quando si trovava a dover «gestire situazioni ad alta posta in gioco, soprattutto quando avvengono sotto gli occhi del pubblico».

La battuta di Peltz davanti al pubblico

Peltz ha risposto con ironia: «La mia famiglia è stata oggetto di articoli sulla stampa di recente? Non me ne sono accorto affatto».

Alla domanda successiva su eventuali consigli per affrontare «situazioni di questo tipo», il miliardario ha replicato: «Il mio consiglio è di non occuparsi della stampa».

Poi ha aggiunto: «Ma com'è andata a finire? Mia figlia e i Beckham… è tutta un'altra storia. Non è il caso di parlarne oggi, ma posso dirvi che mia figlia è straordinaria, che mio genero Brooklyn è straordinario e che spero abbiano un matrimonio lungo e felice».

Le tensioni dopo il matrimonio

Nelson Peltz ha otto figli con la moglie Claudia Heffner, tra cui Nicola Peltz, 31 anni. Dopo il matrimonio tra la figlia e Brooklyn Beckham nel 2022, erano emerse indiscrezioni su presunti contrasti tra la coppia e i genitori del giovane influencer 26enne, David e Victoria Beckham.

Il messaggio di Brooklyn Beckham

Lo scorso mese, Brooklyn Beckham è tornato su queste voci con un lungo e duro messaggio pubblicato nelle sue Instagram Stories. In quel post, aveva accusato i genitori di aver tentato di «rovinare» la sua relazione con la moglie e aveva dichiarato di non voler «riconciliarsi» con la sua famiglia.

Il giovane rompe con la famiglia. Brooklyn Beckham: «I miei genitori hanno cercato di rovinare la mia relazione molte volte»

Il giovane rompe con la famigliaBrooklyn Beckham: «I miei genitori hanno cercato di rovinare la mia relazione molte volte»

«Sono cresciuto con un'ansia opprimente. Per la prima volta nella mia vita, da quando mi sono allontanato dalla mia famiglia, questa ansia è scomparsa», ha scritto Brooklyn Beckham.

«Mi sveglio ogni mattina grato per la vita che ho scelto e ho trovato pace e sollievo».

E ha concluso: «Io e mia moglie non vogliamo una vita plasmata dall’immagine, dalla stampa o dalla manipolazione. Tutto ciò che desideriamo è pace, privacy e felicità per noi e per la nostra futura famiglia».

I più letti

L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
La principessa Mette-Marit perde la simpatia del popolo, tra bugie e comportamenti discutibili. Corona è in pericolo?
Luca Cereda ritrova una panchina, ecco che squadra allenerà
Le rivelazioni di Epstein mettono in difficoltà i vertici del WEF, che apre un'inchiesta interna

Le ultime sulla famiglia Beckham

Sempre più divisi. Il tatuaggio cancellato e la famiglia sempre più spaccata: la faida dei Beckham si aggrava

Sempre più divisiIl tatuaggio cancellato e la famiglia sempre più spaccata: la faida dei Beckham si aggrava

Il giovane rompe con la famiglia. Brooklyn Beckham: «I miei genitori hanno cercato di rovinare la mia relazione molte volte»

Il giovane rompe con la famigliaBrooklyn Beckham: «I miei genitori hanno cercato di rovinare la mia relazione molte volte»

Faida famigliare. La replica di David Beckham al figlio Brooklyn: «A volte bisogna lasciarli sbagliare»

Faida famigliareLa replica di David Beckham al figlio Brooklyn: «A volte bisogna lasciarli sbagliare»

Le tensioni non si placano. Lungo e duro sfogo di Brooklyn Peltz Beckham contro i genitori: «Non voglio riconciliarmi»

Le tensioni non si placanoLungo e duro sfogo di Brooklyn Peltz Beckham contro i genitori: «Non voglio riconciliarmi»

Altre notizie

Un lungo percorso. Jamie Lee Curtis celebra 27 anni di sobrietà

Un lungo percorsoJamie Lee Curtis celebra 27 anni di sobrietà

Musica. Harry Styles: concerto esclusivo a Manchester per il lancio del nuovo album

MusicaHarry Styles: concerto esclusivo a Manchester per il lancio del nuovo album

Un motivo serio. Nek dice no a «Sanremo» 2026: ecco perché

Un motivo serioNek dice no a «Sanremo» 2026: ecco perché