Nelson Peltz ha elogiato il genero Brooklyn, figlio maggiore di David e Victoria Beckham, definendolo "meraviglioso" nel bel mezzo del conflitto tra il giovane e la sua famiglia.

Nelson Peltz ha avuto parole gentili per il genero Brooklyn Beckham, sposato con la figlia Nicola dal 2022. Intervenendo a un evento organizzato dal «Wall Street Journal», l'uomo d'affari ha detto di sperare che la coppia abbia un «matrimonio lungo e felice».

Hai fretta? blue News riassume per te Durante un evento del Wall Street Journal, Nelson Peltz ha risposto con ironia alle domande sulla pressione mediatica, evitando di entrare nel merito delle tensioni familiari.

Dopo il matrimonio tra Nicola Peltz e Brooklyn Beckham nel 2022, sono emerse voci di forti contrasti tra la coppia e David e Victoria Beckham.

Lo scorso mese Brooklyn Beckham ha rotto pubblicamente con i genitori, accusandoli di aver cercato di rovinare la sua relazione e rivendicando una nuova serenità lontano dalla famiglia. Mostra di più

Durante l'evento «Wall Street Journal» Invest Live del 3 febbraio, la giornalista Lauren Thomas ha chiesto al miliardario 83enne Nelson Peltz come si sentisse quando si trovava a dover «gestire situazioni ad alta posta in gioco, soprattutto quando avvengono sotto gli occhi del pubblico».

La battuta di Peltz davanti al pubblico

Peltz ha risposto con ironia: «La mia famiglia è stata oggetto di articoli sulla stampa di recente? Non me ne sono accorto affatto».

Alla domanda successiva su eventuali consigli per affrontare «situazioni di questo tipo», il miliardario ha replicato: «Il mio consiglio è di non occuparsi della stampa».

Poi ha aggiunto: «Ma com'è andata a finire? Mia figlia e i Beckham… è tutta un'altra storia. Non è il caso di parlarne oggi, ma posso dirvi che mia figlia è straordinaria, che mio genero Brooklyn è straordinario e che spero abbiano un matrimonio lungo e felice».

Le tensioni dopo il matrimonio

Nelson Peltz ha otto figli con la moglie Claudia Heffner, tra cui Nicola Peltz, 31 anni. Dopo il matrimonio tra la figlia e Brooklyn Beckham nel 2022, erano emerse indiscrezioni su presunti contrasti tra la coppia e i genitori del giovane influencer 26enne, David e Victoria Beckham.

Il messaggio di Brooklyn Beckham

Lo scorso mese, Brooklyn Beckham è tornato su queste voci con un lungo e duro messaggio pubblicato nelle sue Instagram Stories. In quel post, aveva accusato i genitori di aver tentato di «rovinare» la sua relazione con la moglie e aveva dichiarato di non voler «riconciliarsi» con la sua famiglia.

«Sono cresciuto con un'ansia opprimente. Per la prima volta nella mia vita, da quando mi sono allontanato dalla mia famiglia, questa ansia è scomparsa», ha scritto Brooklyn Beckham.

«Mi sveglio ogni mattina grato per la vita che ho scelto e ho trovato pace e sollievo».

E ha concluso: «Io e mia moglie non vogliamo una vita plasmata dall’immagine, dalla stampa o dalla manipolazione. Tutto ciò che desideriamo è pace, privacy e felicità per noi e per la nostra futura famiglia».