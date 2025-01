La principessa del Galles ha fatto una visita a sorpresa al Ty Hafan Children's Hospice, vicino a Cardif, segnando così un graduale ritorno ai doveri reali. KEYSTONE

La principessa Kate ha trascorso del tempo con i bambini in un ospizio in Galles, dove una bambina di 9 anni, Lottie, le ha dipinto la mano. Questo evento segna il suo graduale ritorno ai doveri reali dopo il trattamento contro il cancro.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Kate ha recentemente visitato un ospizio per bambini, dove ha giocato con i piccoli ospiti, diventandone sostenitrice.

L'impegno fa parte del suo graduale ritorno ai doveri reali dopo il trattamento contro il cancro.

Durante la fase di raccolta fondi, Diana è stata sostenitrice del Ty Hafan Children's Hospice. Un ruolo che fu ripreso dal re, nel 2001, dopo la morte dell'ex moglie. Mostra di più

Giovedì, secondo quanto riportato da «Sky News» e da altre testate britanniche, la principessa Kate ha fatto una visita a sorpresa al Ty Hafan Children's Hospice, vicino a Cardiff, dove ha trascorso del tempo con bambini, famiglie e personale.

Seguendo le orme della principessa Diana, la moglie del principe William è così diventata il nuovo patron dell'istituzione.

Questo è il suo secondo impegno della settimana, mentre continua a riprendere gradualmente i suoi doveri reali, dopo aver confermato all'inizio del mese di essere in remissione dal cancro.

«Un'ispirazione per i bambini»

Irfon Rees, amministratore delegato della struttura, ha dichiarato: «Siamo profondamente onorati che Sua Altezza Reale la Principessa del Galles sia diventata patron di Ty Hafan ed è stato un vero piacere accoglierla nel nostro ospizio per la prima volta oggi».

«Come nostra sostenitrice - ha continuato Rees - Sua Altezza Reale sarà un'ispirazione per i bambini con condizioni che ne affliggono la vita e le loro famiglie, il nostro personale dedicato e i volontari e tutti coloro che ci supportano generosamente».

La principessa si è fatta dipingere la mano da una bambina

La principessa del Galles è stata vista mentre parlava e giocava con diversi bambini, e ha ricevuto in omaggio una mano dipinta da Lottie, una bambina di 9 anni il cui fratello è in cura presso l'istituto.

L'ospizio è stato fondato nel 1999 da Suzanne Goodall, dopo una campagna di raccolta fondi durata più di un decennio, quando scoprì che non esisteva una struttura simile per bambini in Galles.

Diana ne fu sostenitrice durante la fase di raccolta fondi, e il re riprese il ruolo nel 2001, dopo la morte dell'ex moglie.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.