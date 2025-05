In Svizzera i ricchi stranieri, come Robbie Williams, acquistano il diritto di soggiorno

Anche Robbie Williams ha un «visto d'oro». Henning Kaiser/dpa

In Svizzera il numero di permessi di soggiorno che possono essere acquistati in cambio di un elevato pagamento di tasse sta aumentando in modo significativo. I cittadini britannici, in particolare, stanno dimostrando grande interesse per questa offerta.

In Svizzera si registra un numero crescente di «visti d'oro», che consentono agli stranieri facoltosi di ottenere un permesso di soggiorno in cambio di un elevato pagamento di tasse.

Il numero di questi visti è aumentato di oltre il 20% dal 2023, come mostrano gli ultimi dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Al momento sono 496 le persone registrate in Svizzera con un visto di questo tipo, con un aumento di 92 persone in due anni. Lo riporta il quotidiano «Tages-Anzeiger».

In particolare i cittadini britannici sono molto interessati all'offerta. Probabilmente il titolare del «visto d'oro» più famoso è il cantante Robbie Williams.

Nell'estate del 2023 si è stabilito a Gstaad, nell'Oberland bernese. Non è chiaro quanto paghi di tasse. Ma è probabile che si tratti di almeno 500'000 franchi svizzeri all'anno, continua il giornale.

Le condizioni variano a seconda del Cantone

La base giuridica di questa pratica è l'articolo 30 della legge sugli stranieri e l'integrazione.

Consente ai Cantoni di rilasciare un permesso di soggiorno a persone provenienti da Paesi terzi se sussistono «importanti interessi pubblici». Il che significa spesso che la capacità finanziaria del richiedente è determinante.

Le condizioni per la concessione del «visto d'oro» variano da cantone a cantone. Nel Canton Obvaldo, per il diritto di soggiorno si paga una tassa di 250'000 franchi all'anno, mentre nel Cantone di Zurigo il limite è di 1 milione di franchi, prosegue il giornale.

Modello commerciale controverso

Il modello commerciale del «visto d'oro» non è privo di controversie. Critici come il consigliere nazionale del PS Andrea Zryd lo considerano un'ingiustizia nei confronti di altri stranieri e cittadini svizzeri.

In particolare, l'elevato numero di cittadini russi che si avvalgono di questa offerta è problematico.

Il concetto sta subendo pressioni anche a livello internazionale. L'UE sta pianificando di limitare tali programmi, poiché considerati potenzialmente aperti ad abusi. In alcuni Paesi dell'UE, programmi simili sono già stati interrotti o fortemente regolamentati.

Nonostante le critiche, la domanda in Svizzera rimane elevata. L'avvocato d'affari zurighese Enzo Caputo riferisce di un boom mondiale di questi visti, in quanto i ricchi sono alla ricerca di opzioni stabili in tempi incerti.

E prevede che nei prossimi anni un numero particolarmente elevato di americani si trasferirà in Svizzera.