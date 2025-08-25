Justin Bieber IMAGO/Cover-Images

Uscendo dall'acqua il cantante canadese si è reso conto che le sue mutande, da bagnate, erano decisamente trasparenti e cerca di coprirsi con una mano. Ciò non è bastato per impedire ai suoi fan di far partire l'immaginazione e i commenti.

Justin Bieber ha catturato l'attenzione sui social postando una serie di foto mentre si godeva un tuffo in un lago pittoresco.

Il cantante canadese ha condiviso immagini in cui indossava solo un paio di boxer bianchi, completamente bagnati e decisamente trasparenti dopo il bagno con gli amici.

Come riporta il «The Sun», il 31enne si trovava in compagnia del produttore musicale e cantautore Carter Lang. I due si sono rilassati sorseggiando birre mentre si rilassavano su un ciambellone gonfiabile.

In alcune foto, Justin è ritratto che fuma e galleggia sull'acqua, mentre un'altra persona in kayak gli passa una birra usando la pagaia.

«Sappiamo tutti che avete zoomato sulla prima foto»

Sebbene il cantante non abbia aggiunto una didascalia al post, i fan hanno rapidamente commentato la sua quasi nudità.

Un fan ha scritto: «Sappiamo tutti che avete zoomato sulla prima foto, non mentite», riferendosi probabilmente alle parti intime di Justin coperte dalla sua mano.

Un altro ha aggiunto: «Mai visto così felice, amico». Un terzo ha scritto: «Dì ad Hailey che mi dispiace per aver guardato», riferendosi alla moglie di Justin, la supermodella Hailey Bieber.

Sorprende i fan con un nuovo album, intitolato «Swag»

Questa serie di foto un po' osé arriva poche settimane dopo che Justin ha sorpreso i fan con l'uscita di un nuovo album. Intitolato «Swag», è il suo settimo in studio e il primo dal 2015, anno di uscita di «Purpose».

L'album, profondamente intimo, rivela le sue lotte personali attraverso i titoli delle canzoni e i testi. La copertina mostra Justin a torso nudo e tatuato, seduto su un divano mentre tiene Jack per le gambe sopra la testa.

Tra le tracce, spiccano l'interludio confessionale «Therapy Session», «Forgiveness» e «Go Baby». Quest'ultima è un tributo alla moglie Hailey, in cui Justin canta: «Quella è la mia ragazza, è iconica, custodia dell'iPhone, lucidalabbra sopra».

