L'influencer austriaca Stefanie P. è stata trovata morta. instagram / badgalfani

L'influencer austriaca Stefanie P. era scomparsa dalla scorsa domenica. Il suo corpo è stato ritrovato in Slovenia: è stata vittima di un crimine violento. Il sospettato ha confessato.

Redazione blue News Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te L'influencer di Graz Stefanie P., scomparsa dalla scorsa domenica, è stata trovata morta.

La giovane donna è stata vittima di un crimine violento. Il suo corpo è stato ritrovato in Slovenia.

Secondo la polizia, l'ex fidanzato sospettato del reato ha confessato. Mostra di più

L'influencer austriaca Stefanie P., scomparsa da domenica scorsa, è morta. Come ha confermato ai media austriaci un portavoce della direzione regionale della polizia della Stiria, il suo corpo è stato ritrovato in Slovenia.

Secondo il rapporto, l'ex fidanzato, precedentemente arrestato e sospettato del reato, è stato interrogato per ore dagli investigatori della Stiria venerdì.

Sembra che avesse indicato il luogo in cui la donna poteva essere trovata. «Il 31enne sospettato ha ora confessato», ha dichiarato la polizia in un comunicato.

L'ex fidanzato avrebbe seppellito il corpo nella foresta

Come riporta il quotidiano «Kronen Zeitung», il sospettato ha affermato di aver strangolato la donna. Gli investigatori hanno trovato il corpo di Stefanie in un'area boschiva in Slovenia.

Secondo le sue stesse dichiarazioni, l'ex aveva messo la fidanzata morta in una valigia e l'ha seppellita nel bosco. Questo non è ancora stato confermato dalla polizia.

Il presunto autore del reato è stato arrestato lunedì sul lato sloveno del confine, nella regione di confine tra la Stiria e la Slovenia. Avrebbe dato fuoco alla sua auto, che era completamente bruciata.