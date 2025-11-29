L'influencer austriaca Stefanie P., scomparsa da domenica scorsa, è morta. Come ha confermato ai media austriaci un portavoce della direzione regionale della polizia della Stiria, il suo corpo è stato ritrovato in Slovenia.
Secondo il rapporto, l'ex fidanzato, precedentemente arrestato e sospettato del reato, è stato interrogato per ore dagli investigatori della Stiria venerdì.
Sembra che avesse indicato il luogo in cui la donna poteva essere trovata. «Il 31enne sospettato ha ora confessato», ha dichiarato la polizia in un comunicato.
L'ex fidanzato avrebbe seppellito il corpo nella foresta
Come riporta il quotidiano «Kronen Zeitung», il sospettato ha affermato di aver strangolato la donna. Gli investigatori hanno trovato il corpo di Stefanie in un'area boschiva in Slovenia.
Secondo le sue stesse dichiarazioni, l'ex aveva messo la fidanzata morta in una valigia e l'ha seppellita nel bosco. Questo non è ancora stato confermato dalla polizia.
Il presunto autore del reato è stato arrestato lunedì sul lato sloveno del confine, nella regione di confine tra la Stiria e la Slovenia. Avrebbe dato fuoco alla sua auto, che era completamente bruciata.