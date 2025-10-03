Un influencer appassionato di arrampicata è morto durante una scalata, in diretta streaming, dell'iconico El Capitan a Yosemite, in California, lasciando i suoi fan sconvolti e impotenti.

Hai fretta? blue News riassume per te L'influencer 23enne Balin Miller è morto durante la scalata di una montagna in California.

Al momento dell'incidente, era in diretta su TikTok.

Stava cercando di recuperare i suoi bagagli, quando è scivolato. La caduta gli è stata fatale.

Non era estraneo a imprese estreme, ed era un grande appassionato di arrampicata. Mostra di più

Un influencer appassionato di arrampicata è morto durante la scalata dell'iconico El Capitan a Yosemite, in California.

Come riportato dal quotidiano britannico «Sun», al momento dell'incidente, il 23enne Balin Miller stava trasmettendo la sua avventura in diretta streaming. La caduta ha inevitabilmente lasciato i suoi fan sconvolti e impotenti.

I ranger e le squadre di emergenza «sono intervenuti immediatamente» mercoledì e stanno indagando sull'incidente, ha dichiarato il Servizio del Parco Nazionale.

«Il ragazzo della tenda arancione»

Secondo il fratello Dylan, Balin stava affrontando la Sea of Dreams, una via di oltre 700 metri nota per la sua difficoltà. «Diceva che si sentiva più vivo quando scalava», ha detto Dylan. «Sono il suo fratello maggiore, ma lui era il mio mentore».

I suoi follower, che lo avevano soprannominato «ragazzo della tenda arancione» per il suo vivace accampamento, stavano guardando la scalata su TikTok quando è avvenuta la tragedia.

Una spettatrice, Michelle Derrick, ha detto di aver seguito il viaggio di Miller per quattro giorni. Ha scritto su Facebook: «È arrivato in cima, ma ha dovuto recuperare i suoi bagagli rimasti bloccati su una roccia mentre li sollevava». E ha aggiunto: «Mentre cercava di riprenderli, è caduto ed è morto, tutto catturato in diretta streaming».

Le parole della madre

La madre di Miller, Jeanine Girard-Moorman, ha confermato la morte del figlio in un messaggio straziante su Facebook.

«Con il cuore pesante devo dirvi che il mio incredibile figlio Balin Miller è morto oggi in un incidente di arrampicata. Il mio cuore è in mille pezzi. Non so come supererò questo. Lo amo così tanto. Voglio svegliarmi da questo orribile incubo».

Parlando del suo amato figlio, la madre in lutto ha detto: «Scalava da quando era un ragazzino. Il suo cuore e la sua anima erano veramente dedicati solo all'arrampicata. Amava scalare, non è mai stata una questione di soldi o fama».

Non era estraneo alle imprese estreme

Durante lo scorso mese di giugno, lo stesso Miller aveva fatto notizia per aver completato la brutale Slovak Direct del Monte McKinley in 56 ore, un'impresa di livello mondiale.

Aveva anche scalato in Patagonia e nelle Montagne Rocciose Canadesi, inclusa un'ascesa di sette giorni della leggendaria scalata su ghiaccio Reality Bath.

L'alpinista statunitense Clint Helander ha detto al Anchorage Daily News: «Probabilmente sono stati gli ultimi sei mesi di arrampicata più impressionanti di chiunque io possa pensare».

Amici e fan stanno ora inondando il suo Instagram di tributi, ricordando il giovane scalatore.

Quella sensazione di pericolo

Miller, che era sponsorizzato dal marchio di attrezzature da montagna Millet, una volta ha scritto sul sito web dell'azienda: «Tutti dovrebbero provare la vera paura e il pericolo a un certo punto, cosa facilmente realizzabile in montagna».

«Penso che aiuterebbe molte persone a essere meno stressate per problemi più futili».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.