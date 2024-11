L'influencer Aline è morta durante una gita in barca. Non aveva voluto indossare il giubbotto di salvataggio. Instagram

Una gita in barca al largo delle coste brasiliane si è trasformata in tragedia: due influencer sono annegate, dopo essersi rifiutate di indossare i giubbotti di salvataggio, sostenendo che avrebbero interferito con i loro selfie per i social e rovinato l'abbronzatura.

Un'esclusiva gita in barca a vela al largo delle coste brasiliane: lo sfondo perfetto per foto glamour da condividere poi sui social media. È certamente quello che hanno pensato le due influencer Aline (37 anni) e Beatriz (27 anni). Ma la tanto attesa uscita con lo yacht da sogno si è conclusa con una tragedia che ha lasciato i loro follower, e non solo, senza parole.

Le due brasiliane avevano l'obiettivo di sfruttare al meglio il viaggio in barca per poter scattare nuove fantastiche immagini, del panorama, ma soprattutto di loro stesse. E, proprio per questo motivo, hanno deciso di non indossare i giubbotti di salvataggio, in modo da non coprire o danneggiare i succinti abiti accuratamente selezionati, ma anche per potersi abbronzare al meglio.

Ma proprio questa decisione si è rivelata la loro rovina. A causa del mare agitato, l'imbarcazione si è rovesciata e le due influencer sono cadute in acqua. I soccorsi sono arrivati troppo tardi e le due donne sono state recuperate senza vita.

L'incidente sullo yacht di lusso mostra almeno uno dei lati oscuri dello stile di vita degli influencer, che spesso per riuscire a fare uno scatto mozzafiato mettono a rischio la loro vita.

Troppe persone a bordo

È stato il commissario di polizia di Sao Vincente, Marcos Alexandre Alfino, a riferire che Aline e Beatriz, entrambe influencer appassionate, avrebbero deliberatamente rifiutato di indossare i giubbotti di salvataggio.

Ma non è stato il solo problema. Nonostante il limite di cinque passeggeri, il capitano aveva infatti accettato di far salire a bordo sei influencer. Cosa che certamente ha contribuito alla tragedia.

Inoltre, quel giorno il mare si è rivelato particolarmente imprevedibile: in un noto tratto di costa conosciuto come «La Bocca del Diavolo», l'imbarcazione sovraccarica è stata colta di sorpresa da una grande onda e si è rovesciata.

I soccorsi, come detto, sono arrivati troppo tardi per le due donne. La guardia costiera brasiliana ha trovato il corpo senza vita di Beatriz che galleggiava in mare, mentre quello di Aline è stato recuperato solo una settimana dopo sulla spiaggia di Itaquitanduva.