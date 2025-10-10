Influencer va a Bali per mangiare solo frutta, trovata morta in casa

Karolina Krzyzak, una giovane influencer polacca, è stata trovata morta nel suo appartamento a Bali. Si era trasferita in Indonesia per unirsi a una comunità fruttariana, ma la sua dieta estrema l'ha portata a pesare solo 22 kg.

Karolina Krzyzak è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Bali il 1° ottobre. Come riporta «Leggo», l'influencer di 27 anni si era trasferita in Indonesia nel dicembre 2024 per unirsi a una comunità di fruttariani, seguendo una dieta che l'aveva portata a pesare appena 22 chili.

Da sei anni, la giovane polacca seguiva un regime alimentare estremo, ossessionata dall'idea di mangiare «sano». I proprietari del resort Sumberkima Hill, dove viveva, hanno raccontato ai media locali che la sua magrezza li aveva colpiti fin dal suo arrivo.

«Era emaciata, con gli occhi infossati e le ossa sporgenti», e non riusciva a camminare senza aiuto. Nonostante le offerte di aiuto e l'invito a consultare un medico, la ragazza aveva rifiutato, chiedendo solo frutta secondo le sue indicazioni. Non usciva dalla sua stanza e non riusciva nemmeno a girarsi nel letto da sola.

Il direttore dell'hotel, Bernard Hudepohl, ha dichiarato che sebbene le richieste di diete vegane non siano insolite in Indonesia, «il caso di Karolina era veramente singolare».

Non pesava più di 27 kg

Il giorno della sua morte, il personale dell'hotel l'ha trovata rigida e immobile sul pavimento, con la pelle a chiazze e i capelli grigi. Un amico, ex fruttariano, ha riferito che Karolina soffriva di osteoporosi avanzata e carenza di albumina, che le causava gonfiore agli arti inferiori.

Originaria di Varsavia, l'influencer si era trasferita nel Regno Unito a 18 anni per studiare all'università di Leeds. Durante quel periodo, si era avvicinata al veganismo e, dopo aver conosciuto membri della comunità crudista, aveva deciso di adottare questo stile di vita.

I suoi genitori, preoccupati, avevano cercato di aiutarla e l'avevano fatta ricoverare in un centro per disturbi alimentari per alcuni mesi.

Karolina ha poi iniziato a condividere il suo stile di vita sui social media. Nel 2024, su consiglio di un'amica, aveva lasciato Varsavia per incontrare la comunità fruttariana di Ubud, allontanandosi dai genitori che si opponevano alla sua scelta.

Gli amici hanno raccontato che negli ultimi mesi di vita soffriva di denti marci, unghie gialle e gonfiore dovuto alla malnutrizione. Non pesava più di 27 chili.