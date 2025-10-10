  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Pesava solo 22 kg Influencer va a Bali per mangiare solo frutta, trovata morta in casa

ai-scrape

10.10.2025 - 08:23

Karolina Krzyzak, una giovane influencer polacca, è stata trovata morta nel suo appartamento a Bali. Si era trasferita in Indonesia per unirsi a una comunità fruttariana, ma la sua dieta estrema l'ha portata a pesare solo 22 kg.

Alessia Moneghini

10.10.2025, 08:23

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Karolina Krzyzak è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Bali il 1° ottobre.
  • L'influencer di 27 anni si era trasferita in Indonesia per unirsi a una comunità fruttariana: la sua dieta estrema l'ha portata a pesare 22 kg.
  • I proprietari del resort dove viveva, così come alcuni amici, hanno descritto una giovane con diversi problemi di salute: oltre all'aspetto scarno, aveva i denti marci e soffriva di osteoporosi.
Mostra di più

Karolina Krzyzak è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Bali il 1° ottobre. Come riporta «Leggo», l'influencer di 27 anni si era trasferita in Indonesia nel dicembre 2024 per unirsi a una comunità di fruttariani, seguendo una dieta che l'aveva portata a pesare appena 22 chili.

Da sei anni, la giovane polacca seguiva un regime alimentare estremo, ossessionata dall'idea di mangiare «sano». I proprietari del resort Sumberkima Hill, dove viveva, hanno raccontato ai media locali che la sua magrezza li aveva colpiti fin dal suo arrivo. 

«Era emaciata, con gli occhi infossati e le ossa sporgenti», e non riusciva a camminare senza aiuto. Nonostante le offerte di aiuto e l'invito a consultare un medico, la ragazza aveva rifiutato, chiedendo solo frutta secondo le sue indicazioni. Non usciva dalla sua stanza e non riusciva nemmeno a girarsi nel letto da sola.

Il direttore dell'hotel, Bernard Hudepohl, ha dichiarato che sebbene le richieste di diete vegane non siano insolite in Indonesia, «il caso di Karolina era veramente singolare».

Da oltre 30 anni. Donna del Queensland mangia solo frutta: «Non mi sono mai voltata indietro»

Da oltre 30 anniDonna del Queensland mangia solo frutta: «Non mi sono mai voltata indietro»

Non pesava più di 27 kg

Il giorno della sua morte, il personale dell'hotel l'ha trovata rigida e immobile sul pavimento, con la pelle a chiazze e i capelli grigi. Un amico, ex fruttariano, ha riferito che Karolina soffriva di osteoporosi avanzata e carenza di albumina, che le causava gonfiore agli arti inferiori.

Originaria di Varsavia, l'influencer si era trasferita nel Regno Unito a 18 anni per studiare all'università di Leeds. Durante quel periodo, si era avvicinata al veganismo e, dopo aver conosciuto membri della comunità crudista, aveva deciso di adottare questo stile di vita.

I suoi genitori, preoccupati, avevano cercato di aiutarla e l'avevano fatta ricoverare in un centro per disturbi alimentari per alcuni mesi.

Karolina ha poi iniziato a condividere il suo stile di vita sui social media. Nel 2024, su consiglio di un'amica, aveva lasciato Varsavia per incontrare la comunità fruttariana di Ubud, allontanandosi dai genitori che si opponevano alla sua scelta.

Gli amici hanno raccontato che negli ultimi mesi di vita soffriva di denti marci, unghie gialle e gonfiore dovuto alla malnutrizione. Non pesava più di 27 chili.

Mangiava solo frutti di durian. Blogger vegana muore a 39 anni dopo una dieta radicale

Mangiava solo frutti di durianBlogger vegana muore a 39 anni dopo una dieta radicale

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

I più letti

Ecco quello che in Svizzera è vietato fare al volante, potrebbe costarvi caro
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
La venezuelana Maria Corina Machado vince il premio Nobel per la Pace
Influencer va a Bali per mangiare solo frutta, trovata morta in casa
Ecco perché il mondo del tennis è di nuovo in subbuglio

Di più sugli influencer

Tragico incidente. Influencer muore in diretta su TikTok, i fan lo vedono precipitare durante una scalata

Tragico incidenteInfluencer muore in diretta su TikTok, i fan lo vedono precipitare durante una scalata

Guarda il video. Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca

Guarda il videoMomento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca

Mentre provavano dei cibi. Influencer vengono colpiti da un SUV durante una diretta, il video diventa virale

Mentre provavano dei cibiInfluencer vengono colpiti da un SUV durante una diretta, il video diventa virale

Altre notizie

Ecco la verità. Jennifer Aniston: «Per 20 anni ho lottato contro l'infertilità. Mi criticavano senza sapere»

Ecco la veritàJennifer Aniston: «Per 20 anni ho lottato contro l'infertilità. Mi criticavano senza sapere»

La confessione. Julia Roberts: «All'inizio della carriera la gente era crudele con me»

La confessioneJulia Roberts: «All'inizio della carriera la gente era crudele con me»

Il 17 novembre. Carlo Verdone «sindaco per un giorno» a Roma: «Emozionato e felice»

Il 17 novembreCarlo Verdone «sindaco per un giorno» a Roma: «Emozionato e felice»