Mentre provavano dei cibi Influencer vengono colpiti da un SUV durante una diretta, il video diventa virale

ai-scrape

20.8.2025 - 16:38

Gli americani Patrick Blackwood e Nina Santiago stavano provando dei piatti in un ristorante di Houston, in Texas, quando sono stati letteralmente coinvolti in un incidente spettacolare che ha catturato l'attenzione del web.

Sara Matasci

20.08.2025, 16:38

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I noti influencer americani, Patrick Blackwood e Nina Santiago, hanno vissuto momenti di paura mentre stavano registrando una recensione culinaria in un ristorante di Houston, in Texas.
  • Un SUV è finito contro la vetrata del locale, proprio dove si erano posizionati loro.
  • Il video dell'accaduto ha rapidamente fatto il giro del web.
Mostra di più

Due celebri influencer americani, Patrick Blackwood e Nina Santiago, sono stati protagonisti di un drammatico incidente mentre erano impegnati a registrare una recensione culinaria in un ristorante di Houston, in Texas.

Il video dell'accaduto, che ha rapidamente fatto il giro del web e che è stato ripreso da «TGcom24», mostra i due seduti al tavolo, circondati da telecamere e piatti pronti per la degustazione, quando un SUV irrompe nel locale sfondando la vetrata e dirigendosi verso di loro.

Le immagini catturano il momento esatto dell'impatto: il vetro si frantuma, i piatti volano e i due influencer vengono scaraventati via nel caos generale.

Patrick e Nina sono poi finiti in ospedale, con ferite non gravi, ma che certamente resteranno sulla pelle e nell'anima.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

