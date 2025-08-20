Gli americani Patrick Blackwood e Nina Santiago stavano provando dei piatti in un ristorante di Houston, in Texas, quando sono stati letteralmente coinvolti in un incidente spettacolare che ha catturato l'attenzione del web.

Un SUV è finito contro la vetrata del locale, proprio dove si erano posizionati loro.

Due celebri influencer americani, Patrick Blackwood e Nina Santiago, sono stati protagonisti di un drammatico incidente mentre erano impegnati a registrare una recensione culinaria in un ristorante di Houston, in Texas.

Il video dell'accaduto, che ha rapidamente fatto il giro del web e che è stato ripreso da «TGcom24», mostra i due seduti al tavolo, circondati da telecamere e piatti pronti per la degustazione, quando un SUV irrompe nel locale sfondando la vetrata e dirigendosi verso di loro.

Le immagini catturano il momento esatto dell'impatto: il vetro si frantuma, i piatti volano e i due influencer vengono scaraventati via nel caos generale.

Patrick e Nina sono poi finiti in ospedale, con ferite non gravi, ma che certamente resteranno sulla pelle e nell'anima.

