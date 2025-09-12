Henry Cavill

L'attore britannico, impegnato nella preparazione del reboot del cult fantasy del 1986, si è fatto male in fase di pre-produzione.

Covermedia

Henry Cavill si è infortunato durante l'allenamento per il remake di «Highlander», il fantasy d'azione che nel 1986 rese immortali sullo schermo Christopher Lambert e Sean Connery.

A riportarlo è «Deadline», che giovedì ha diffuso la notizia senza rivelare la natura precisa dell'incidente.

Per il momento non ci sono commenti ufficiali né da parte dei portavoce dell'attore né dai produttori, ma l'infortunio rischia di far slittare l'inizio delle riprese all'inizio del 2026.

Il 42enne è legato al progetto dal 2021 e, dopo una lunga fase di incertezza, in aprile Amazon MGM Studios e Scott Stuber hanno acquisito i diritti sotto l'etichetta United Artists. Nel frattempo il cast si è arricchito con nomi di primo piano come Russell Crowe, Dave Bautista e Karen Gillan.

Il film originale raccontava la lotta millenaria tra guerrieri immortali, intrecciando passato e presente in una narrazione che negli anni è diventata un cult assoluto, con sequel e persino una serie tv spin-off.

Mentre il nuovo «Highlander» prende forma, Cavill ha da poco concluso le riprese di «In the Grey» di Guy Ritchie e ha indossato nuovamente i panni di Sherlock Holmes nel terzo capitolo della saga «Enola Holmes».