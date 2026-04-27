  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ingresso fuori programma Colpo di scena al Grande Fratello Vip: arriva Valeria Marini e scoppia il gelo

fon

27.4.2026

Valeria Marini.
Valeria Marini.
Imago

Domenica tutt'altro che tranquilla al Grande Fratello Vip 2026: durante il pranzo scatta lo «Stop Freeze» e Valeria Marini irrompe nella Casa, riaccendendo subito tensioni e vecchie rivalità. Nel mirino, ancora una volta, Antonella Elia: il gelo tra le due promette scintille.

Redazione blue News

27.04.2026, 11:09

27.04.2026, 11:14

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Ingresso a sorpresa di Valeria Marini al GF Vip 2026 durante il pranzo, con freeze e reazioni contrastanti nella Casa.
  • Applausi di alcuni concorrenti, ma gelo tra Marini e Antonella Elia, con tensione immediata e frecciate reciproche.
  • Il ritorno riaccende una rivalità storica già esplosa nelle edizioni passate, promettendo nuovi conflitti.
Mostra di più

Non doveva esserci spazio per sorprese in questa edizione ridotta del Grande Fratello Vip 2026. E invece, proprio nel momento più insospettabile - la domenica a pranzo - la Casa è stata travolta da un colpo di scena destinato a cambiare gli equilibri.

Come racconta «Il Mattino», tra un arrosto servito da Marco Berry e Raul Dumitras e un'apparente atmosfera rilassata, il suono del campanello ha interrotto la quiete.

Subito dopo lo «Stop Freeze» ha immobilizzato i concorrenti, preparando il terreno a un ingresso tutt'altro che ordinario. A varcare la porta rossa è infatti stata Valeria Marini: vassoio di mignon in mano, sorriso studiato e la consapevolezza di essere l’innesco perfetto per nuove tensioni.

«Il Grande Fratello mi ha voluta qui, vi vedo abbastanza contenti», ha dichiarato la showgirl, puntando subito lo sguardo su Antonella Elia.

L’ingresso promette di riaccendere dinamiche sopite

Appena terminato il freeze, la Casa è esplosa in un applauso collettivo: entusiasmo da parte di Francesca Manzini e di altri concorrenti, gelo invece da parte della Elia.

Marini, veterana del reality, non ha perso tempo e ha affondato con ironia: «Mi hai fatto un'accoglienza…», sottolineando il mancato saluto della rivale.

Il clima si è fatto subito teso. Solo una battuta di Berry ha provato ad alleggerire l'atmosfera, ma la sensazione - come sottolinea ancora «Il Mattino» - è che la convivenza sarà tutt’altro che pacifica.

L’ingresso della «Diva stellare» promette infatti di riaccendere dinamiche sopite e creare nuovi fronti nella Casa.

Un ritorno che riapre vecchie dinamiche

Un ritorno che ha il sapore del déjà-vu. Valeria Marini non è nuova al reality: protagonista della prima edizione Vip nel 2016 (chiusa al terzo posto), è tornata più volte tra ospitate e partecipazioni successive, lasciando ogni volta il segno tra momenti leggeri e scontri diventati virali.

Lo scontro tra la Marina e la Elia affonda le radici in una rivalità ormai consolidata. Da una parte la prima, icona costruita su teatralità e immagine, e poi c'è la seconda, diretta e poco incline ai compromessi.

Il conflitto era esploso già al GF Vip 4, tra accuse reciproche e tensioni nella gestione quotidiana, fino allo scontro sul rosario diventato uno dei momenti più discussi di quell'edizione.

Un precedente che rende il nuovo incontro nella Casa una miccia pronta a riaccendersi.

I più letti

Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Trump insulta la giornalista dopo la domanda sul tentato attentato alla cena di gala a Washington
Sal Da Vinci replica ad Aldo Cazzullo: «È come dare dell'imbecil*e a chi mi ha votato»
Colpo di scena al Grande Fratello Vip: arriva Valeria Marini e scoppia il gelo
Chi paga se il mio volo è cancellato per mancanza di cherosene?

Le ultime su Valeria Marini

«Storie al bivio». Valeria Marini: «Pedro Sánchez è il mio uomo ideale. Gli ho scritto ieri»

«Storie al bivio»Valeria Marini: «Pedro Sánchez è il mio uomo ideale. Gli ho scritto ieri»

Il dopo Sanremo. Valeria Marini su Nino Frassica: «Le scuse me le deve fare pubblicamente faccia a faccia»

Il dopo SanremoValeria Marini su Nino Frassica: «Le scuse me le deve fare pubblicamente faccia a faccia»

Altre notizie

Spettacolo. Elena D'Amario blocca Amici: «Non riesco a votare»

SpettacoloElena D'Amario blocca Amici: «Non riesco a votare»

Ecco cosa si sa. Dopo il caso Signorini, il settimanale «Chi» potrebbe chiudere?

Ecco cosa si saDopo il caso Signorini, il settimanale «Chi» potrebbe chiudere?

Sempre con ironia. Lillo Petrolo: «Un bel salto: prima ero ragioniere», la nomina a commendatore diventa virale

Sempre con ironiaLillo Petrolo: «Un bel salto: prima ero ragioniere», la nomina a commendatore diventa virale