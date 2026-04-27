Colpo di scena al Grande Fratello Vip: arriva Valeria Marini e scoppia il gelo

Valeria Marini. Imago

Domenica tutt'altro che tranquilla al Grande Fratello Vip 2026: durante il pranzo scatta lo «Stop Freeze» e Valeria Marini irrompe nella Casa, riaccendendo subito tensioni e vecchie rivalità. Nel mirino, ancora una volta, Antonella Elia: il gelo tra le due promette scintille.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Ingresso a sorpresa di Valeria Marini al GF Vip 2026 durante il pranzo, con freeze e reazioni contrastanti nella Casa.

Applausi di alcuni concorrenti, ma gelo tra Marini e Antonella Elia, con tensione immediata e frecciate reciproche.

Il ritorno riaccende una rivalità storica già esplosa nelle edizioni passate, promettendo nuovi conflitti. Mostra di più

Non doveva esserci spazio per sorprese in questa edizione ridotta del Grande Fratello Vip 2026. E invece, proprio nel momento più insospettabile - la domenica a pranzo - la Casa è stata travolta da un colpo di scena destinato a cambiare gli equilibri.

Come racconta «Il Mattino», tra un arrosto servito da Marco Berry e Raul Dumitras e un'apparente atmosfera rilassata, il suono del campanello ha interrotto la quiete.

Subito dopo lo «Stop Freeze» ha immobilizzato i concorrenti, preparando il terreno a un ingresso tutt'altro che ordinario. A varcare la porta rossa è infatti stata Valeria Marini: vassoio di mignon in mano, sorriso studiato e la consapevolezza di essere l’innesco perfetto per nuove tensioni.

«Il Grande Fratello mi ha voluta qui, vi vedo abbastanza contenti», ha dichiarato la showgirl, puntando subito lo sguardo su Antonella Elia.

L’ingresso promette di riaccendere dinamiche sopite

Appena terminato il freeze, la Casa è esplosa in un applauso collettivo: entusiasmo da parte di Francesca Manzini e di altri concorrenti, gelo invece da parte della Elia.

Marini, veterana del reality, non ha perso tempo e ha affondato con ironia: «Mi hai fatto un'accoglienza…», sottolineando il mancato saluto della rivale.

Il clima si è fatto subito teso. Solo una battuta di Berry ha provato ad alleggerire l'atmosfera, ma la sensazione - come sottolinea ancora «Il Mattino» - è che la convivenza sarà tutt’altro che pacifica.

L’ingresso della «Diva stellare» promette infatti di riaccendere dinamiche sopite e creare nuovi fronti nella Casa.

Un ritorno che riapre vecchie dinamiche

Un ritorno che ha il sapore del déjà-vu. Valeria Marini non è nuova al reality: protagonista della prima edizione Vip nel 2016 (chiusa al terzo posto), è tornata più volte tra ospitate e partecipazioni successive, lasciando ogni volta il segno tra momenti leggeri e scontri diventati virali.

Lo scontro tra la Marina e la Elia affonda le radici in una rivalità ormai consolidata. Da una parte la prima, icona costruita su teatralità e immagine, e poi c'è la seconda, diretta e poco incline ai compromessi.

Il conflitto era esploso già al GF Vip 4, tra accuse reciproche e tensioni nella gestione quotidiana, fino allo scontro sul rosario diventato uno dei momenti più discussi di quell'edizione.

Un precedente che rende il nuovo incontro nella Casa una miccia pronta a riaccendersi.