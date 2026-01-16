  1. Clienti privati
Riparte lo scontro L'ex tronista Daniele Interrante rompe il silenzio sul caso Signorini-Corona

Covermedia

16.1.2026 - 16:30

Daniele Interrante
Daniele Interrante

In tv l'ex tronista definisce Corona «un genio del male» e riaccende la polemica.

Covermedia

16.01.2026, 16:30

16.01.2026, 17:32

Daniele Interrante interviene e accende il dibattito.

L'ex tronista entra nel caso che da giorni domina il confronto mediatico tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, riportando l'attenzione sul rapporto tra informazione, potere e spettacolo.

Oggi attivo come imprenditore nell'intrattenimento, Interrante è intervenuto nel dibattito rilanciato dalle ultime dichiarazioni di Corona.

Ospite della trasmissione «Lo stato delle cose» su Rai 3, l'ex volto di «Uomini e Donne» ha offerto una lettura diretta e senza filtri delle dinamiche che, a suo dire, hanno caratterizzato per anni il sistema.

«Hanno mangiato tutti da Corona e lui ha mangiato da tutti»

Il passaggio più forte riguarda Corona, definito senza esitazioni «un genio del male». Daniele, spiega che il fotografo «ha usato e allo stesso tempo è stato usato», sostenendo che per lungo tempo il meccanismo abbia funzionato perché conveniente per più parti.

«Hanno mangiato tutti da Corona e lui ha mangiato da tutti», afferma, indicando una responsabilità diffusa e non limitata a un singolo protagonista.

Nel suo intervento, Interrante chiama in causa anche Signorini, parlando di una collaborazione passata con Corona e ricordando frequentazioni e rapporti professionali di quegli anni.

Nuovi passi giudiziari nelle prossime settimane

Dichiarazioni che hanno immediatamente riacceso la polemica, già alimentata dalle recenti esternazioni pubbliche dello stesso Corona.

Dal canto suo, Signorini ha respinto le accuse nelle sedi competenti, fornendo una ricostruzione definita incompatibile con le versioni circolate pubblicamente.

I suoi legali hanno inoltre avviato iniziative per la rimozione di contenuti ritenuti lesivi, mentre Corona ha annunciato nuovi sviluppi e ulteriori azioni legali.

Nelle prossime settimane sono attesi nuovi passaggi giudiziari e ulteriori prese di posizione pubbliche.

Il caso resta aperto e continua a riflettersi su talk show, social e approfondimenti televisivi, con possibili evoluzioni a breve termine.

