Intervento di soccorso per Belen Rodriguez, Caterina Balivo minaccia i giornalisti

La showgirl argentina Belen Rodriguez (foto d'archivio). IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Belen Rodriguez sta affrontando un momento delicato dopo l'intervento di soccorso di inizio settimana. Non ci sono novità sul suo stato di salute. Ma nel frattempo, mentre i media aspettano di pubblicare l'esclusiva, la conduttrice di Rai 1 Caterina Balivo minaccia alcune testate giornalistiche.

Hai fretta? blue News riassume per te A inizio settimana Belen Rodriguez è stata protagonista di un intervento di soccorso, in cui è apparsa in evidente stato di alterazione psicofisica.

Non ci sono aggiornamenti sul suo stato di salute, ma si sa che l'argentina è circondata dai suoi cari.

Intanto Caterina Balivo ha minacciato diverse giornate giornalistiche: se queste pubblicheranno foto del delicato momento della showgirl, saranno bannate a vita dal suo programma TV. Mostra di più

Lunedì Belen Rodriguez è stata protagonista di un intervento di soccorso: l'allarme è scattato dopo che dei vicini hanno sentito delle urla provenire dall'appartamento dell'argentina a Milano.

È stato dunque attivato un dispositivo di soccorso: la conduttrice era da sola e si era barricata in casa e solo dopo diverse ore di trattative ha aperto la porta alle forze dell'ordine.

La showgirl versava, secondo alcuni testimoni, in un evidente stato di alterazione psicofisica: è stata portata e ricoverata al Policlinico milanese per degli accertamenti.

Al suo fianco anche Stefano De Martino

Come scrive «RDS», al momento non ci sono aggiornamenti sul suo stato di salute.

Si sa solo che è già stata dimessa dall'ospedale nel pomeriggio di mercoledì e che ha fatto rientro a casa, dove sarebbe circondata dai suoi amici più fidati e dalla sua famiglia allargata.

Al suo fianco ci sarebbe anche l'ex compagno e padre del suo primogenito Stefano De Martino. Il conduttore napoletano avrebbe addirittura momentaneamente fermato la registrazione di «Affari Tuoi» per starle accanto.

La minaccia di Caterina Balivo

L'episodio è al centro dell'attenzione dei media, come era prevedibile per un personaggio del mondo dello spettacolo come Belen, la cui vita privata, e non, è sempre stata fonte di gossip per le testate.

Nonostante lei stessa non ha mai fatto segreto delle sue fragilità, anzi ne ha parlato apertamente sui social media e durante diverse interviste, il momento pare essere più delicato.

E un forte avvertimento è arrivato direttamente da Caterina Balivo che nella sua trasmissione televisiva «La Volta Buona» su Rai 1 si è rivolta ai direttori dei giornali di gossip.

La conduttrice ha dichiarato che chiunque pubblicherà le foto di Belen in ospedale, o in evidente stato di difficoltà, non sarà più ospite del programma. E ha citato esplicitamente testate come «Oggi», «Chi», «Nuovo» e «Vero».

L'avvertimento è stato pronunciato in diretta, con riferimento a RaiPlay: un passaggio nel palinsesto pomeridiano di Rai 1 offre una visibilità enorme. E Balivo lo sa: per questo la minaccia del «bando» appare molto seria.