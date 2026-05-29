Intervento di soccorso per Belen Rodriguez, Caterina Balivo minaccia i giornalisti

Ecco perchéIntervento di soccorso per Belen Rodriguez, Caterina Balivo minaccia i giornalisti
ai-scrape
29.5.2026 - 09:31
Belen Rodriguez sta affrontando un momento delicato dopo l'intervento di soccorso di inizio settimana. Non ci sono novità sul suo stato di salute. Ma nel frattempo, mentre i media aspettano di pubblicare l'esclusiva, la conduttrice di Rai 1 Caterina Balivo minaccia alcune testate giornalistiche.
Come scrive «RDS», al momento non ci sono aggiornamenti sul suo stato di salute.
Si sa solo che è già stata dimessa dall'ospedale nel pomeriggio di mercoledì e che ha fatto rientro a casa, dove sarebbe circondata dai suoi amici più fidati e dalla sua famiglia allargata.
Al suo fianco ci sarebbe anche l'ex compagno e padre del suo primogenito Stefano De Martino. Il conduttore napoletano avrebbe addirittura momentaneamente fermato la registrazione di «Affari Tuoi» per starle accanto.
La minaccia di Caterina Balivo
L'episodio è al centro dell'attenzione dei media, come era prevedibile per un personaggio del mondo dello spettacolo come Belen, la cui vita privata, e non, è sempre stata fonte di gossip per le testate.
Nonostante lei stessa non ha mai fatto segreto delle sue fragilità, anzi ne ha parlato apertamente sui social media e durante diverse interviste, il momento pare essere più delicato.
E un forte avvertimento è arrivato direttamente da Caterina Balivo che nella sua trasmissione televisiva «La Volta Buona» su Rai 1 si è rivolta ai direttori dei giornali di gossip.
La conduttrice ha dichiarato che chiunque pubblicherà le foto di Belen in ospedale, o in evidente stato di difficoltà, non sarà più ospite del programma. E ha citato esplicitamente testate come «Oggi», «Chi», «Nuovo» e «Vero».
L'avvertimento è stato pronunciato in diretta, con riferimento a RaiPlay: un passaggio nel palinsesto pomeridiano di Rai 1 offre una visibilità enorme. E Balivo lo sa: per questo la minaccia del «bando» appare molto seria.