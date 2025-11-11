«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv

Domenico D'Alterio. Imago

Nella casa del Grande Fratello, Domenico affronta un momento difficile quando Valentina, la sua compagna nella vita reale, decide di porre fine alla loro relazione. La notizia arriva dopo settimane di tensioni e incertezze.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Colpo di scena al «Grande Fratello»: Valentina lascia Domenico dopo 9 anni con una storia su Instagram.

Simona Ventura gli mostra il post e legge una lettera: «Promessa non mantenuta, io non ci sono più».

Domenico, scosso, promette di «recuperare» fuori; intanto lui e altri concorrenti sono in nomination, e il meno votato uscirà nella prossima puntata. Mostra di più

Lunedì sera un evento inaspettato ha scosso la casa del Grande Fratello. Domenico D'Alterio, uno dei concorrenti, ha appreso che la sua compagna Valentina ha deciso di interrompere la loro relazione.

La comunicazione è avvenuta tramite una storia su Instagram, in cui Valentina ha dichiarato: «Io, personalmente, Valentina, metto fine a tutta la mia satira. Perché poi devo passare anche per quella che non sono, e non mi sta bene. Buonanotte».

Questo messaggio segna la conclusione di una storia d'amore durata nove anni.

Durante la diretta, Simona Ventura ha informato Domenico della decisione di Valentina, mostrandogli il post sui social.

Sebbene la donna non fosse presente per un confronto diretto, ha inviato una lettera in cui esprimeva il suo disappunto: «Una settimana fa mi hai fatto una promessa che però non sei riuscito a mantenere. Ogni gesto, ogni parola che sento, ogni sguardo che vedo mi ferisce, ma è evidente che non ti importa della mia sofferenza, è più forte la voglia di stare con una persona che conosci da poco più di 30 giorni, una persona che dice di «non amare i teatrini» ma che non perde occasione per stare dove sei tu. Sei libero di vivere questa esperienza come meglio credi, io non ci sono più».

Domenico, visibilmente colpito, ha reagito dicendo: «Quando uscirò dalla casa cercherò di recuperare tutto quello che si può recuperare».

Nel frattempo lo stesso Domenico, Giulia Soponariu, Rasha Younes, Francesca e Simone e Flaminia Romoli sono in nomination. Nella prossima puntata del reality, il concorrente meno votato dovrà lasciare per sempre la Casa.