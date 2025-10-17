Irama

Il cantautore presenta il nuovo progetto e annuncia il concerto-evento a San Siro.

Covermedia Covermedia

Irama è tornato, con la voglia di scavare nella propria storia: «Avevo bisogno di riscoprire le mie radici, di tornare dove tutto è cominciato per sentire di nuovo emozioni autentiche», afferma in un’intervista a «Tv Sorrisi e Canzoni».

Il nuovo lavoro, in uscita il 17 ottobre, segna una svolta: meno sovrastrutture e più anima. «Mi sono preso il tempo necessario. Doveva essere sincero fino in fondo», spiega l’artista, noto per i suoi successi radiofonici ma ora deciso a ridefinire il suo suono.

Il percorso culminerà l’11 giugno 2026 con un grande evento allo Stadio San Siro di Milano: un momento simbolico per condividere con il pubblico il frutto del ritorno emotivo.

Irama arricchisce il progetto con collaborazioni di rilievo e singoli già pubblicati: tra questi «Lentamente», presentato a Sanremo 2025, e «Ex», in duetto con Elodie, uscito il 29 agosto 2025.

Nell’album «Antologia della vita e della morte» figurano anche featuring con Achille Lauro in «Arizona» e Giorgia in «Buio».