La cantante si racconta Irene Grandi: «Mi cacciavo in relazioni da cui poi scappavo»

Covermedia

12.11.2025 - 11:00

Irene Grandi
Irene Grandi

La cantante toscana si racconta tra rinascita personale, libertà artistica e il nuovo album «Oro e Rosa».

Covermedia

12.11.2025, 11:00

12.11.2025, 11:02

Irene Grandi oggi sceglie la libertà. «Dopo il divorzio ho imparato a volermi bene. Mi cacciavo in relazioni da cui poi scappavo», racconta la cantante in una recente intervista.

Un cambiamento profondo che l’ha portata a riscoprire se stessa, anche lontano dai riflettori. «Pratico yoga, non sono innamorata e non cerco una relazione a tutti i costi», ha rivelato a «Vanity Fair».

Sul piano professionale, la Grandi osserva con realismo il panorama musicale di oggi: «O sei giovane o sei un’icona. Per chi sta nel mezzo, non c’è spazio». Una consapevolezza che spiega anche il suo distacco dal Festival: «A Sanremo mi sentirei fuori luogo, non è più il mio spazio».

A segnare la rinascita arriva «Oro e Rosa», il nuovo album in uscita il 14 novembre 2025: un viaggio tra tramonti e albe, simbolo di trasformazione e consapevolezza. Tra i brani più attesi, «Senza più catene», «Cuore in tempesta» e «Luce di me», che raccontano la ricerca di equilibrio dopo la tempesta interiore.

Da artista indipendente, Irene Grandi afferma: «Da tempo cammino da sola: ciò che sono, e ciò che sarà, dipende solo da me». L’artista presenterà «Oro e Rosa» con una serie di firmacopie e concerti acustici, in vista del tour primaverile 2026.

