Irene Grandi

Tour «Fiera di me» celebra tre decenni di musica - la cantante si racconta senza filtri: «Rompi***lioni? Forse, ma almeno sono libera».

Covermedia Covermedia

«Mi definisco una «rompicoglioni», e dico troppe parolacce? Meglio che restare in silenzio» – racconta Irene Grandi, pronta a celebrarne i trent'anni di carriera con il tour «Fiera di me».

La sua avventura inizia molto prima: corista in chiesa da bambina, poi la svolta con Vasco Rossi e Pino Daniele, che hanno inciso profondamente nella sua vita artistica. Il duetto con Pino Daniele «mi ha dato reputazione, il rispetto dei colleghi. Da un momento all'altro non ero più solo la ragazza strafottente. Ero una cantante» .

Oggi Irene parla a cuore aperto: «Forse l'unico rimpianto è come ho gestito il successo: oggi ho la sensazione di dover ricominciare sempre tutto dall'inizio». La sua verità musicale è fatta di libertà, curiosità e autenticità: cantare non per piacere sempre, ma per esprimere se stessa.

Il tour «Fiera di me» unisce passato e presente: classici come «In vacanza da una vita» e «Bruci la città» convivono con brani inediti e carichi di significato, come il nuovo singolo che dà il titolo allo spettacolo. Sarà l'occasione per riscoprire Irene in tutte le sue sfumature: dall'indole rock alla sensibilità più intima.