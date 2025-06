Irene Maiorino

Dopo «L'amica geniale», l'attrice torna su Netflix nei panni di una vicecomandante alla Nunziatella. Meno furia, più disciplina. Ma l'anima resta in primo piano.

Covermedia Covermedia

C'era una volta Lila. Ma oggi Irene Maiorino si prepara a indossare la divisa. L'attrice napoletana, che ha dato volto e rabbia al personaggio più tagliente di «L'amica geniale», torna con un ruolo del tutto diverso: sarà la vicecomandante nella serie «La Scuola», in arrivo su Netflix.

Diretta da Ivan Silvestrini e scritta da Ivano Fachin, la miniserie è ambientata nella storica accademia militare Nunziatella e racconta la formazione di otto giovani cadetti. Ma non aspettatevi l'ennesimo racconto ingessato sulla disciplina: qui c'è spazio per l'empatia, la crescita, l'impatto emotivo. Lo conferma Maiorino: «È una disciplina dell'anima».

Nel cast anche Massimiliano Gallo e Cristiana Capotondi. E Napoli resta protagonista: dalle riprese in via Salvator Rosa e piazza Dante, al ritmo familiare e vibrante di una città che mescola rigore e caos, in perfetto equilibrio.

Nel frattempo, Irene sarà anche madrina al Marateale – Premio Internazionale Basilicata, dal 22 al 26 luglio. Un'estate sotto i riflettori, ma senza perdere la misura. «Lila mi ha lasciato qualcosa che ancora risuona», confida. E se ora la voce è più calma, l'intensità resta la stessa.