  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fascino autentico Isabella Rossellini: «A 73 anni l'età mi ha regalato libertà e bellezza naturale»

Covermedia

13.8.2025 - 11:00

Isabella Rossellini
Isabella Rossellini

«Chirurgia estetica? A 50 anni me lo sono domandata, ma ha prevalso sempre il no»: la musa della moda e del cinema celebra il fascino autentico senza ritocchi.

Covermedia

13.08.2025, 11:00

13.08.2025, 11:18

Isabella Rossellini rivendica la scelta di non cedere alla chirurgia estetica: «A 50 anni me lo sono molto domandata, ma ha prevalso sempre il no».

Protagonista del Calendario Pirelli 2026, la 73enne racconta a Vanity Fair Italia che oggi il cinema e la moda la cercano «più di prima». Eppure, quando aveva 43 anni, Lancôme le interruppe il contratto di testimonial giudicandola «troppo vecchia»; la collaborazione è poi rinata in tempi più aperti e inclusivi.

Rifiutando i ritocchi, l'attrice ha scelto di trasformare i segni del tempo in parte del proprio fascino. «Non mi interessa fermare gli anni – dice – preferisco raccontarli». Il risultato è un'immagine coerente e naturale, lontana da mode e canoni effimeri.

Oggi Isabella alterna set, passerelle e vita in fattoria, immersa nella natura. «Il tempo mi ha tolto alcune cose, ma me ne ha date altre: libertà, serenità, leggerezza».

«Il bello dell'età è che non devo più piacere a tutti – ma solo a me stessa».

I più letti

Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore
Tomaso Trussardi torna sui social con un video enigmatico: «I’m back (almost)»
Svizzeri campeggiano sotto un faro in Sardegna e poi lo imbrattano
Ristorante licenzia un cameriere, ora gli deve 100'000 euro
Birra in capsule come il caffè: arriva l'invenzione che potrebbe rivoluzionare il settore

Altre notizie

Spettacolo. «Pomeriggio Cinque» diventa «Dentro la Notizia»: nuova era con Gianluigi Nuzzi

Spettacolo«Pomeriggio Cinque» diventa «Dentro la Notizia»: nuova era con Gianluigi Nuzzi

Spettacolo. «Meghan Markle e le sue stelle»: ecco gli ospiti vip della nuova stagione Netflix

Spettacolo«Meghan Markle e le sue stelle»: ecco gli ospiti vip della nuova stagione Netflix

Ecco cos'ha chiesto. L'appello di Madonna a Papa Leone XIV scuote i social

Ecco cos'ha chiestoL'appello di Madonna a Papa Leone XIV scuote i social