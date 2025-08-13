Isabella Rossellini

«Chirurgia estetica? A 50 anni me lo sono domandata, ma ha prevalso sempre il no»: la musa della moda e del cinema celebra il fascino autentico senza ritocchi.

Covermedia Covermedia

Isabella Rossellini rivendica la scelta di non cedere alla chirurgia estetica: «A 50 anni me lo sono molto domandata, ma ha prevalso sempre il no».

Protagonista del Calendario Pirelli 2026, la 73enne racconta a Vanity Fair Italia che oggi il cinema e la moda la cercano «più di prima». Eppure, quando aveva 43 anni, Lancôme le interruppe il contratto di testimonial giudicandola «troppo vecchia»; la collaborazione è poi rinata in tempi più aperti e inclusivi.

Rifiutando i ritocchi, l'attrice ha scelto di trasformare i segni del tempo in parte del proprio fascino. «Non mi interessa fermare gli anni – dice – preferisco raccontarli». Il risultato è un'immagine coerente e naturale, lontana da mode e canoni effimeri.

Oggi Isabella alterna set, passerelle e vita in fattoria, immersa nella natura. «Il tempo mi ha tolto alcune cose, ma me ne ha date altre: libertà, serenità, leggerezza».

«Il bello dell'età è che non devo più piacere a tutti – ma solo a me stessa».