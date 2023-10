Isabella Rossellini

Ritratta senza trucco dalla giovane fotografa malese Zhong Lin nell'editoriale di Vogue Italia Ottobre 2023, Isabella Rossellini si rivolge al pubblico: «Chissà che queste immagini possano abituare le persone a guardare la bellezza in modo diverso, senza discriminazioni».

Isabella Rossellini è la protagonista della cover di Vogue Italia di Ottobre 2023, dove la fotografa malese Zhong Lin, l’ha immortalata senza make up.

«Grazie per avermi lasciato le rughe», ha commentato dopo l’uscita del magazine la Rossellini, come riporta lo stesso Vogue. «Chissà che queste immagini possano abituare le persone a guardare la bellezza in modo diverso, senza discriminazioni».

Sul set Isabella e Zhong Lin non hanno parlato molto, come confermato dalla stessa fotografa. «La sua semplice presenza mi ispirava a documentare quel momento, perché le storie si raccontano da sole, attraverso i suoi occhi. Vivendo in un mondo che ci offre prospettive irrealistiche, penso che al contrario il suo realismo abbia un grande valore».

La Rossellini è attesa alla Festa del cinema di Roma per ricevere un premio alla carriera grazie al film «La Chimera» di Alice Rohrwacher, dove interpreta una donna molto anziana, invecchiata con trucco e parrucco.

Covermedia