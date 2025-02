Isabella Rossellini

L'attrice ha espresso la sua preoccupazione per le condizioni del Pontefice durante i SAG Awards, mentre Papa Francesco è ricoverato in gravi condizioni al Gemelli di Roma.

Covermedia Covermedia

Isabella Rossellini si è detta «molto preoccupata» per Papa Francesco, ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Gemelli di Roma a causa di una doppia polmonite e di lievi problemi renali.

Intervenendo domenica sera ai Screen Actors Guild (SAG) Awards di Los Angeles, l'attrice ha condiviso il suo affetto e la sua vicinanza al Pontefice.

«Siamo molto, molto preoccupati per il nostro Papa. Amiamo Papa Francesco. Gli auguriamo di cuore una pronta guarigione», ha dichiarato ai giornalisti nel backstage, secondo Deadline.

La Rossellini ha aperto il suo intervento durante la cerimonia parlando proprio delle condizioni del Santo Padre, mentre presentava un montaggio del suo ultimo film, il thriller papale «Conclave», accanto ai co-protagonisti John Lithgow, Ralph Fiennes e Sergio Castellitto.

«Prima di tutto, vorremmo augurare a Papa Francesco una rapida guarigione», ha detto prima della proiezione.

Il film, già vincitore del premio come Miglior Film ai BAFTA e candidato a otto Oscar, tra cui Miglior Film e nomination per la Rossellini e Fiennes, esplora i retroscena del conclave che segue la morte di un Papa, mostrando le dinamiche tra i cardinali chiamati a eleggere il suo successore.

Parlando con i giornalisti, la Rossellini ha sottolineato come gli italiani abbiano una particolare familiarità con i dibattiti interni alla Chiesa cattolica: «Come italiani, siamo più abituati di altri a queste discussioni, che spesso riflettono quelle presenti in tutta la società: il ruolo delle persone LGBTQ+, il conflitto tra conservatori e progressisti, la posizione delle donne», ha spiegato a Variety.

Anche Sergio Castellito s'esprime sul Papa

«Sergio e io conosciamo bene queste dinamiche, anche se nessuno sa davvero cosa accade durante un conclave. Il film esplora proprio questi possibili dibattiti».

Sergio Castellitto ha poi aggiunto, con l'aiuto della traduzione della Rossellini: «Per noi che viviamo a Roma, il rapporto con il Papa è più diretto. Lo vediamo passare in elicottero e ci chiediamo: «Oggi il Papa è uscito, tornerà più tardi?». Questo ci fa sentire più vicini a lui. Per questo gli auguro sinceramente una pronta guarigione».

La serata si è conclusa con la vittoria del premio più ambito, Miglior Cast in un Film, per la Rossellini, Castellitto, Fiennes e Lithgow. Un altro importante riconoscimento per «Conclave», che si prepara ora alla notte degli Oscar del 2 marzo. Ma, in un momento così delicato per Papa Francesco, gli auguri di guarigione hanno superato il clamore dei premi.