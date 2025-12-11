Isla Fisher

L'attrice Isla Fisher omaggia la creatrice della saga «I love shopping», Sophie Kinsella, scomparsa a 55 anni dopo una lunga malattia: «La tua luce vive nei tuoi personaggi».

Isla Fisher si dice «devastata» per la morte di Sophie Kinsella, autrice britannica e creatrice dell'amata saga «I love shopping».

La famiglia della scrittrice – il cui vero nome era Madeleine Sophie Wickham – ha annunciato il decesso mercoledì: Kinsella aveva 55 anni e nel 2022 le era stato diagnosticato un glioblastoma, una forma aggressiva di tumore al cervello.

La notizia ha portato l'attrice australiana a ricordare la scrittrice sui social. Fisher è stata la protagonista del film del 2009 «I Love Shopping», ispirato ai primi due romanzi della saga firmata Kinsella: «I love shopping» e «I love shopping a New York». Nel film interpretava Rebecca Bloomwood, ruolo che considera ancora un privilegio.

«Cara Sophie, hai creato Rebecca Bloomwood, un sogno comico, esilarante e imperfetto. Sono stata fortunata a indossare le sue scarpe e a pronunciare le tue parole brillanti», scrive su Instagram. «Le mie figlie sono cresciute ascoltando i tuoi libri e li amano ancora oggi. Il mio cuore è spezzato. Sei sempre stata la mia eroina, e ti sono grata».

Il messaggio prosegue con un tributo alla capacità della scrittrice di creare mondi luminosi e personaggi indelebili: «Anche se non ci incontreremo più, la tua luce vive nella magia dei tuoi personaggi... Sono così affranta che tu non ci sia più».

Il mondo dell'editoria piange la scrittrice

Prima di adottare lo pseudonimo Sophie Kinsella, Wickham aveva pubblicato diversi romanzi con il suo nome reale, a partire dal debutto del 1995 «The Tennis Party». Lascia il marito Henry Wickham, quattro figli maschi e una figlia.

Il mondo dell'editoria ha ricordato con affetto la scrittrice: l'autrice Jojo Moyes l'ha definita «una delle persone migliori», mentre l'editore Bill Scott-Kerr l'ha celebrata come «una voce unica».

«È stata un pilastro della nostra casa editrice per tanti anni che immaginare un anno senza un libro di Sophie Kinsella è inconcepibile», ha detto. «Maddy era l'incarnazione della gioia: brillante, divertente, arguta, generosa. Porteremo sempre con noi la luce che ha lasciato».