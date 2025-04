Veronica Gentili

Veronica Gentili alla conduzione, Simona Ventura opinionista e un cast che punta tutto sulla nostalgia: tra ex gieffine, volti storici e una possibile partenza anticipata, la nuova edizione promette scintille.

Per la prima volta al timone dell'Isola dei Famosi 2025 ci sarà Veronica Gentili.

Dopo aver calcato i palcoscenici teatrali e affrontato l'inchiesta televisiva con «Le Iene», la giornalista e attrice si lancia in un nuovo format, pronta a rinnovare il reality di Canale 5 con il suo stile diretto e incisivo.

Al suo fianco, nel ruolo di unica opinionista, ci sarà Simona Ventura: un nome che con l'Isola ha una lunga storia, avendola guidata, scritta e perfino vissuta da concorrente.

A completare il team ci sarà Pierpaolo Pretelli come inviato, deciso a seguire il percorso tracciato da Stefano De Martino nel 2018.

Al via prima del previsto?

Il reality potrebbe iniziare prima del previsto. La data ufficiale non è stata ancora comunicata, ma alcune voci indicano lunedì 5 maggio come possibile giorno di partenza, nel caso in cui Mediaset decida di accorciare la messa in onda de «The Couple», il programma condotto da Ilary Blasi che non ha ottenuto il successo sperato.

Alcuni nomi di concorrenti

Intanto, sul fronte concorrenti, il nome di Giucas Casella è ormai praticamente certo. Dopo il ritiro forzato nel 2018 a causa di un infortunio, il celebre illusionista si prepara a rimettersi in gioco, e non da solo.

In un'intervista ha lanciato un invito pubblico a Tina Cipollari, sua ex fiamma e storica opinionista di «Uomini e Donne», affinché lo raggiunga in Honduras.

Tra i nomi in pole, Dagospia ha svelato la presenza di tre ex volti noti del «Grande Fratello Vip»: Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. Tutte e tre con un passato televisivo rilevante e, a quanto pare, pronte a sfidare fame e zanzare pur di tornare protagoniste.

Teresanna, ex tronista di «Uomini e Donne» e madre per la seconda volta da pochi mesi, sarebbe pronta a partire per l'Honduras. Una scelta audace, che segnerebbe il suo ritorno sul piccolo schermo dopo anni dedicati alla famiglia.

Anche Antonella Mosetti, lontana dalla TV da tempo e impegnata soprattutto come influencer, avrebbe deciso di affrontare questa nuova avventura. In passato ha partecipato al GF Vip insieme alla figlia Asia Nuccetelli, e ora sembra determinata a riconquistare l'affetto del pubblico.

Il nome di Patrizia Rossetti non stupisce: la conduttrice toscana aveva già manifestato il desiderio di rimettersi in gioco. «L'Isola dei Famosi sarebbe il sogno della vita», aveva dichiarato, «anche perché ne approfitterei per smettere di fumare». Per lei si tratterebbe di un ritorno, dopo le esperienze a «La Fattoria», «Pechino Express» (vinto con Maria Teresa Ruta) e «Grande Fratello Vip».

Preparativi in pieno fermento

Il cast definitivo è ancora in via di definizione, ma i preparativi sono in pieno fermento.

Le foto ufficiali sono già in corso, e tutto lascia intendere che questa edizione punterà forte sulla nostalgia e su volti familiari, per riconquistare il pubblico e ravvivare l'interesse per un format che ha ancora molte storie da raccontare.