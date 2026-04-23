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TV È guerra tra Belén Rodriguez e Alessia Marcuzzi per la conduzione dell' «Isola dei Famosi»

Covermedia

23.4.2026 - 11:00

Belén Rodriguez
Belén Rodriguez

Belén Rodriguez sfida Alessia Marcuzzi per la conduzione dell'«Isola dei Famosi», ma Mediaset non decide ancora.

Covermedia

23.04.2026, 11:00

23.04.2026, 11:31

Il retroscena rilanciato da DavideMaggio.it accende il confronto sul futuro del reality di Canale 5, indicando una competizione interna ancora aperta per il volto che guiderà la prossima edizione.

Secondo quanto riportato, «si litiga per la conduzione», segnale di una partita non chiusa, con più profili valutati e nessuna firma definitiva.

La showgirl argentina viene considerata tra le opzioni più forti in chiave di rilancio editoriale, mentre la conduttrice storica del programma resta una figura solida per garantire continuità e riconoscibilità.

Parallelamente, nelle ultime settimane è emerso anche il nome della giornalista televisiva Veronica Gentili, a conferma di un casting ancora fluido e di una linea non del tutto definita.

Tutte gli scenari restano aperti

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Mediaset, e le indiscrezioni restano confinate al piano giornalistico. La situazione mantiene aperti tutti gli scenari, sia sul fronte della conduzione sia su quello del progetto editoriale complessivo.

Il punto decisivo riguarda infatti la struttura stessa del programma, al centro di ipotesi di revisione significativa tra linguaggio televisivo e struttura produttiva, con ricadute dirette sulla scelta del volto guida.

Sul piano della messa in onda, le informazioni disponibili indicano uno slittamento rispetto alla tradizionale collocazione primaverile: il reality non è previsto nella primavera 2026 e potrebbe tornare tra l’autunno 2026 e l’inizio del 2027, in una finestra ancora in definizione legata anche alla programmazione del «Grande Fratello».

Solo con la presentazione dei palinsesti Mediaset arriverà la conferma ufficiale di calendario e conduzione.

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