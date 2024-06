Isola Dei Famosi

Covermedia

Questa sera, mercoledì 5 giugno, in prima serata su Canale 5, si terrà l'attesissima finale de «L'Isola dei Famosi», il popolare reality show prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia.

La serata promette emozioni forti e colpi di scena, con Vladimir Luxuria al timone e i commenti di Sonia Bruganelli e Dario Maltese in studio, mentre in Honduras ci sarà sempre Elenoire Casalegno a fare da mediatrice.

I sei concorrenti ancora in gara si sfideranno in prove impegnative e televoti flash per aggiudicarsi la vittoria della 18ª edizione del programma e il montepremi di 100.000 euro in gettoni d'oro, metà dei quali sarà devoluta in beneficenza.

Tra i finalisti, uno tra Edoardo Franco e Aras Senol dovrà abbandonare subito Cayo Cochinos, a un passo dal traguardo. Gli altri concorrenti in gara sono Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Alvina Verecondi Scortecci e Samuel Peron, che tornerà in Playa questa sera come finalista «segreto», aggiungendo un ulteriore elemento di suspense alla serata.

I naufraghi riceveranno inoltre una sorpresa dai loro cari, che potranno finalmente riabbracciare dopo mesi di lontananza sulle spiagge dell'Honduras.

Secondo i bookmaker, il favorito per la vittoria è Edoardo Stoppa, con le sue probabilità di vittoria offerte tra 1,35 e 1,40 su Planetwin365 e Betflag.

