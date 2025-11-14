  1. Clienti privati
Cinema Il nuovo film di «Avatar» della Disney sceglie l'Isola di Stromboli come set

SDA

14.11.2025 - 10:05

L'isola di Stromboli e le sue eruzioni vulcaniche sono il set ideale per il fim
L'isola di Stromboli e le sue eruzioni vulcaniche sono il set ideale per il fim
Keystone

Le isole Eolie si riconfermano location d'eccezione per il cinema internazionale. Dopo le riprese dell'«Odissea» di Christopher Nolan, la cui uscita è prevista a luglio, è la Disney a scegliere l'arcipelago.

Keystone-SDA

14.11.2025, 10:05

14.11.2025, 10:44

Stromboli è stata selezionata come set naturale per il film «Avatar Fire and Ash», nato dalla visione del regista premio Oscar James Cameron.

La scelta di Stromboli non è casuale: le sue eruzioni regolari, le colate incandescenti e la sua forza primordiale offrono lo sfondo ideale per esplorare il legame tra uomo e natura, tema centrale della saga.

