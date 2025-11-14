CinemaIl nuovo film di «Avatar» della Disney sceglie l'Isola di Stromboli come set
14.11.2025 - 10:05
Le isole Eolie si riconfermano location d'eccezione per il cinema internazionale. Dopo le riprese dell'«Odissea» di Christopher Nolan, la cui uscita è prevista a luglio, è la Disney a scegliere l'arcipelago.
Stromboli è stata selezionata come set naturale per il film «Avatar Fire and Ash», nato dalla visione del regista premio Oscar James Cameron.
La scelta di Stromboli non è casuale: le sue eruzioni regolari, le colate incandescenti e la sua forza primordiale offrono lo sfondo ideale per esplorare il legame tra uomo e natura, tema centrale della saga.