Nessun messaggio ingannevole Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa nel processo sul «Pandorogate»

SDA

14.1.2026 - 16:02

L'influencer italiana Chiara Ferragni
L'influencer italiana Chiara Ferragni
Keystone

Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini.

Keystone-SDA

14.01.2026, 16:02

14.01.2026, 16:12

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Chiara Ferragni è stata assolta al processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. 
  • L'influencer era imputata per truffa aggravata per presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social, che per l'accusa lasciando intendere che parte del ricavato sarebbe andato in beneficenza.
  • Il giudice non ha riconosciuto l'aggravante, contestata dai pubblici ministeri, della minorata difesa dei consumatori o utenti online, che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia.
Mostra di più
Giorno decisivo. Oggi la sentenza sul Pandoro-Gate di Chiara Ferragni, ecco tutto quello che c'è da sapere

Giorno decisivoOggi la sentenza sul Pandoro-Gate di Chiara Ferragni, ecco tutto quello che c'è da sapere

L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social: secondo l'accusa, avrebbe promosso la vendita dei due dolci lasciando intendere che parte del ricavato sarebbe andato a finanziare progetti di beneficenza.

Il giudice Mannucci, tecnicamente, non ha riconosciuto l'aggravante, contestata dai pubblici ministeri, della minorata difesa dei consumatori o utenti online, che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia.

In questo modo, poiché il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) circa un anno fa aveva ritirato la querela in seguito a un accordo risarcitorio con la influencer, ha disposto il proscioglimento per estinzione del reato riqualificato in truffa semplice.

Proscioglimento che ha riguardato anche i coimputati di Chiara Ferragni, ovvero l'allora suo braccio destro, Fabio Damato, e il presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo.

