La casa de «Il ragazzo di campagna» Dal web

È una casa nel cuore del Parco del Ticino, in provincia di Pavia, a pochi chilometri dal comune di Gambolò. Nel 1984 ospitò le riprese del film «Il ragazzo di campagna».

Si tratta di un film cult con protagonista Renato Pozzetto nel ruolo di Artemio, il contadino che a 40 anni vuole cambiare vita e si trasferisce a Milano, salvo poi decidere alla fine di tornare nell'amata campagna.

L'abitazione è ora in vendita, al prezzo di 380 mila euro. Un sito di vendite immobiliari la presenta come «un'occasione unica per acquistare la casa che ha fatto la storia del cinema italiano».

L'immobile, vicino ad alcune cascine, venne costruito ad inizio del Novecento. Dieci anni fa era stata acquistata e ristrutturata da un privato.

Alcune stanze sono rimaste le stesse della pellicola girata da Castellano e Pipolo, come la camera da letto dalla quale Artemio lanciava la scarpa al gallo che al mattino lo svegliava, o la cucina (con le pietre di fiume incastonate nella parete) dove al mattino faceva colazione con il caffelatte.

