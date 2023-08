Antonella Lualdi (a destra) in compagnia del cineasta Claude Chabrol nel settembre del 1959 in spiaggia a Venezia, quando lavoravano sul film "A double Tour". Keystone

È morta a 92 anni l'attrice e cantante italiana Antonella Lualdi, ha riferito il fratello Carlo contattato dall'agenzia di stampa italiana Ansa.

Popolarissima negli anni '50 e '60, aveva sposato il collega Franco Interlenghi cominciando un lungo sodalizio anche professionale.

Lualdi aveva recitato per Ettore Scola, con Vittorio Gassman e in tanti film a cominciare da Miracolo a Viggiù di Luigi Giachino che l'aveva lanciata nel dopoguerra. Era nata a Beirut, in Libano, il 6 luglio 1931.

Lualdi era ricoverata in un ospedale fuori Roma, ha indicato Carlo, avvisato da Stella, una delle due figlie, con Antonellina, dell'attrice.

SDA